Passare da un reality show ad un altro non è certamente una cosa strana per alcuni personaggi pubblici. In queste ore, infatti, stanno circolando delle voci secondo cui sembrerebbe che due ex protagonisti dell’Isola dei Famosi potrebbero farsi avanti per prendere parte alla prossima edizione del Grande Fratello. I protagonisti di questo gossip sono Aras Senol, vincitore del reality show basato sulla sopravvivenza, ed Edoardo Franco, finalista di questa edizione. I due non hanno esitato a rispondere in maniera molto netta all’eventuale partecipazione al GF.

Dall’Isola dei Famosi al Grande Fratello? Le risposte di Aras Senol e Edoardo Franco

Aras Senol e Edoardo Franco hanno rilasciato delle interviste a Super Guida Tv in cui hanno fatto delle confessioni in merito ai loro progetti futuri. Per quanto riguarda il vincitore dell‘Isola dei Famosi. Quest’ultimo ha ammesso di non avere alcuna intenzione di ritornare in televisione, specie in un reality show, almeno nell’imminente periodo. Per adesso preferisce godersi il suo successo e concentrarsi su altro.

Per quanto riguarda Edoardo Franco, invece, quest’ultimo ha ammesso di avere il desiderio di continuare a stare in televisione e di incrementare il suo lavoro nel piccolo schermo. Alla domanda se parteciperebbe alla prossima edizione del GF, però, anche lui ha ammesso di non essere pronto a gettarsi di già nella stessa tipologia di programma a cui ha partecipato.

Franco si candida per un altro programma della concorrenza

C’è da dire, inoltre, che Edoardo Franco ha anche ammesso di provare un certo timore nei riguardi del Grande Fratello, in quanto la reputa una trasmissione decisamente poco affine al suo modo di essere e di fare. Attualmente, infatti, il suo desiderio sarebbe quello di fare cose che possano fare bene alla sua immagine.

Per contro, invece, Edoardo ha ammesso che accoglierebbe di buon grado l’eventuale proposta a partecipare ad un’altra tipologia di programma, che va in onda su di un’altra rete, ovvero Rai1. Nel dettaglio, Franco ha svelato che sarebbe incuriosito dall’idea di partecipare a Tale e Quale Show, i cui casting sono ancora aperti. Cosa succederà, dunque, Carlo Conti potrebbe realmente prendere in considerazione questa “candidatura”? Staremo a vedere.