Nel corso di una recente intervista, Vladimir Luxuria ha affrontato svariati temi, tra cui gli ascolti registrati quest’anno all’Isola dei Famosi nell’edizione che si è conclusa da poco, ma non solo. La protagonista ha voluto replicare anche ad alcune dichiarazioni piuttosto forti fatte da Fabrizio Corona sul suo conto. Ecco cosa ha detto.

I commenti inaspettati di Vladimir Luxuria sull’edizione di quest’anno dell’Isola dei Famosi

Vladimir Luxuria si è lasciata molto andare ai microfoni di Turchesando, programma radiofonico condotto da Turchese Baracchi su Radio Cusano Campus. La conduttrice dell’edizione di quest’anno dell’Isola dei Famosi ha commentato gli ascolti registrati dal programma e, inaspettatamente, ha detto delle cose alquanto inverosimili.

Nel dettaglio, la protagonista si è detta assolutamente soddisfatta del lavoro svolto. La gente la ferma per strada e le fa i complimenti per come ha agito. A ricompensarla e gratificarla sono stati anche gli ascolti che, a suo avviso, sono stati soddisfacenti. Queste affermazioni risultano alquanto strane considerando che il reality show incentrato sulla sopravvivenza ha registrato il record negativo di share nell’edizione di quest’anno.

La replica di Luxuria a Fabrizio Corona

Ad ogni modo, oltre che parlare degli ascolti, Vladimir Luxuria ha voluto replicare anche ad alcune affermazioni molto pesanti fatte da Fabrizio Corona sul suo conto. Quest’ultimo, infatti, aveva offeso Luxuria sulla sua sessualità, ammettendo che fosse osceno affidare ad un uomo vestito da donna la conduzione di un programma tv. Ebbene, Luxuria ha replicato con calma e pacatezza asfaltando l’ex re dei paparazzi.

Vladimir si è detta stupita delle parole di Corona in quanto, anni fa, lui stesso si congratulò con le per la vittoria dell’Isola dei Famosi e le disse che qualcuno avrebbe dovuto affidare la guida di un programma televisivo a lei e a Belen Rodriguez. Inoltre, Corona si è dichiarato anche bisessuale, sta di fatto che generò sgomento la sua storia con Giacomo Urtis, pertanto, appare alquanto strano che una persona così aperta e fluida abbia detto cose così pesanti su una persona transessuale. Come se non bastasse, poi, la conduttrice del reality show ha ammesso di essersi anche congratulata con Fabrizio per la notizia della gravidanza della sua compagna Sara Barbieri, pertanto, non si aspettava minimamente questa ingratitudine e cattiveria. Malgrado tutto, comunque, Luxuria è apparsa tranquilla e assolutamente non scalfita dalle accuse di Corona.