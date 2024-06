Di recente è giunta al capolinea la relazione tra due esponenti che quest’anno hanno preso parte a Uomini e Donne al Trono Over. I due avevano deciso di approfondire la loro frequentazione al di fuori del programma, considerando che il talk show fosse in fase di chiusura. Purtroppo, però, le cose tra loro non sono andate nel modo sperato, cosa che in realtà avevano immaginato in tanti. I protagonisti di questo gossip sono Mario Verona e Milena Parisi.

Mario Verona e Milena Parisi al capolinea: cosa ha svelato la dama di UeD

Mario e Milena avevano deciso di approfondire la loro conoscenza dandosi l’esclusiva. La loro storia, però, è sempre stata molto travagliata. Lui è stato molto restio, sta di fatto che non ha mai rinunciato alla volontà di conoscere altre donne, nella speranza di incontrarne qualcuna in grado di fargli provare quel qualcosa in più. Questo, però, non si è mai verificato, così il giovane disse di essere disposto ad approfondire la storia con Milena.

Lei, per contro, è sempre stata molto più presa dal cavaliere. I presupposti con i quali i due interruppero il percorso a Uomini e Donne non sono mai stati granché, sta di fatto che in tanti sospettavano che, in effetti, nel giro di poco tempo i due si sarebbero lasciati, e in effetti avevano ragione. Milena ha aperto una box di domande su Instagram in cui ha svelato come stia andando la sua vita sentimentale. Ebbene, a tal riguardo, ha detto di essere single, anche se non sa dire esattamente se felicemente oppure no. In merito a Mario, poi, ha spiegato di aver trovato semplicemente un amico in più.

Milena non si arrende e continua a credere all’amore

A quanto pare, dunque, le cose tra Mario e Milena si sarebbero concluse in maniera piuttosto pacifica, forse perché tra loro non c’era chissà quale sentimento di base. Nel botta e risposta, infatti, la donna ha spiegato che, con il tempo, ha imparato a fare fronte alle delusioni e a non stupirsi più di tanto quando esse si presentano.

Ad ogni modo, nonostante le delusioni subite, Milena ha ammesso di non smettere di credere all’amore e al fatto che un giorno possa trovare anche lei l’uomo giusto. Purtroppo, al giorno d’oggi, pare sia molto difficile per lei riuscire a trovare un uomo abbastanza maturo e forte in grado da starle accanto, considerando che lei è diventata madre a soli 21 anni. Milena reputa una fortuna l’essere già diventata mamma, in quanto ad oggi è consapevole che avrebbe fatto molta fatica a trovare un uomo in grado di darle questa gioia.