Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per mercoledì 12 giugno 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di mercoledì 12 giugno 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, al centro dell’attenzione si trovano le questioni lavorative, collegate ad importanti scelte da prendere, sostenute fortemente da un favorevole Giove. Pertanto, ci si trova sotto un cielo di decisioni, che poterebbero causare qualche disaccordo, considerando che l’Ariete ha la tendenza, abbastanza frequente, alla discussione. Questa può essere frutto di impulsi rapidi o di particolari convinzioni personali che l’Ariete desidera favorire. Tuttavia, in questo periodo, non è un errore voler affermare le proprie idee, soprattutto perché si prospettano grandi occasione. E’ un periodo di iniciare trasformazioni.

Oroscopo del Toro

Caro Toro, queste configurazioni astrali ti invogliano ad agire con decisiva convinzione. Non a caso, prevedevo che a partire dal 17, l’influenza di Venere sarebbe diventata significativa nella tua vita. Le modifiche nella tua carriera potrebbero essere totali, nel caso in cui decida di cambiare impiego o ruolo, o di distanziarti da un dato contesto. Al contrario, potrebbero essere lievi, se nell’ambito del tuo attuale lavoro decide di intraprendere un percorso diverso o di introdurre delle novità. Non dimenticare che l’amore, ora più che mai, è l’attore principale della tua vita e la sua presenza sarà sempre più forte nella seconda metà del mese.

Oroscopo dei Gemelli

Nel segno dei Gemelli, risplendono il Sole, Mercurio, Giove e Venere. In questi giorni, non soltanto sprizzi audacia, ma la tua energia e la tua inventiva risultano coinvolgenti per tutti quelli che ti stanno attorno. L’amore diventa un potente stimolo, ed è possibile che alcuni rapporti possano oscillare tra momenti di vicinanza ed allontanamento. Tuttavia, grazie a Venere, avrai più opportunità di esprimere te stesso, e, nonostante le avversità passate, riuscirai a ritrovare la tua energia vitale.

Oroscopo del Cancro

Cancro, nella seconda metà del mese dominano i riflettori e stiamo per raggiungerla, quindi consiglierei di sfruttare l’occasione per avvicinarti a chi attira il tuo interesse. Se di recente avverti un’ombra nel tuo umore, permetti alla gioia di riemergere e prendi nuovamente una prospettiva ottimista e positiva. Rigenerarsi e ristabilire un senso di calma può risultare fondamentale, in quanto, in uno stato di stress, tendi a esprimere pensieri impulsivi che potrebbe portarti a rimpianti posteriori.

Oroscopo del Leone

Leone, nel mese di luglio l’amore risplende grazie all’incanto di Venere. Fin d’ora iniziamo a prevedere un luglio ricco di vacanze, divertimenti ed incontri, ed anche, perché no, di brillanti idee da sviluppare. Sebbene molte sfide siano state superate, se una non è andata bene, non lasciare che la rabbia prevalga. So che desideri brillare sempre, ma dobbiamo considerare anche le piccole delusioni portate da questo Marte. Ebbene, martedì, presta particolare attenzione alla tua forma fisica e non spingerti oltre i tuoi limiti.

Oroscopo della Vergine

Vergine, il vostro astro dominante attuale è la luna e fortunatamente c’è moltissima logica nelle vostre giornate, aspetto assolutamente fondamentale. Se nella prima metà di giugno avete incontrato qualche intoppo, come immagino, lasciamola alle spalle e concentrarci sulla seconda parte del mese, dove vi attendono eventi astrali decisamente più positivi. A partire da lunedì, infatti, le stelle benefiche diventeranno più evidenti. Ciò non toglie che anche in queste giornate potete approfittare per ritrovare un po’ di serenità interiore. Le vostre interazioni sociali in questo periodo saranno piuttosto dinamiche, in particolar modo con i nati sotto il segno del Cancro, del Capricorno e dello Scorpione, che saranno i vostri riferimenti principali nei prossimi giorni.

Oroscopo della Bilancia

Se sei della Bilancia, la presenza di Giove in una posizione favorevole indica progresso e trionfi. In questi periodi, la comunicazione con gli altri può avvenire senza filtri e le probabilità di successo sono elevate. Ma ricorda, l’avanzamento porta responsabilità aggiuntive, e alla lunga, può affaticarti. Tendo a sottolineare questo poiché la parte finale di questo mese potrebbe risultare un tantino più impegnativa da tale prospettiva. Per cui, se hai qualcosa da dichiarare, un’azione da compiere o un evento da pianificare, sarebbe consigliabile agire immediatamente.

Oroscopo dello Scorpione

Lo Scorpione, questo giugno, si presenta forte e determinante. Ne avremo una visione più chiara tra poco, ma mi sento di dire che chi ha un accordo pendente o un contratto che stenta a prendere piega, in poche settimane avrà l’occasione di dare una svolta positiva. Se avete intenzione di avanzare richieste per migliorare il vostro status o chiedere un avanzamento, il consiglio è di agire nei primissimi giorni della prossima settimana. L’amore? Il suo richiamo si fa sentire. Ebbene, sono lieto di manifestare che a partire dal 17 si profila una Venere splendente, che potreste persino anticipare con una manovra strategica già in questo weekend.

Oroscopo del Sagittario

Il Sagittario si distingue per la sua inclinazione verso sfide vivaci, persino controverse o quasi inattuabili, che lo dilettano e lo intrigano. Non sarebbe sorprendente osservare un Sagittario, in queste fasi, propenso a impegnarsi in un’impresa a lungo termine. Nei tuoi rapporti con gli altri, è prevedibile che tu possa avvertire una maggior ansia, derivante proprio dal tuo desiderio di organizzare minuziosamente i mesi a venire. Un po’ di audacia qui è ammessa. Devo sottolineare, tuttavia, che ancora molti pianeti contrari – quelli che ti hanno indotto a commettere qualche errore all’inizio di giugno – persistono. Però, guardando alla seconda metà del mese, risulterai tra i segni più favoriti. Successo in arrivo, amico Sagittario!

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, credo che tu abbia già ricevuto una valida rassicurazione. In ogni caso, anche se ipoteticamente avessi perso qualcosa, considera che la circostanza è piuttosto rara visto che la gran parte dei Capricorno sta ottenendo risultati eccellenti. Quindi, qualsiasi cosa sia, non te la rimpiangerai, ritrovandoti infatti sempre in piedi. Tengo a dirti che potrebbe farti sentire un po’ provato, ma dalla prossima settimana, mi rivolgo qui a tutti i Capricorno che hanno lavorato duramente e si sono profusi molto, sarebbe opportuno concedersi un po’ di respiro. Rilassatevi, magari concedetevi un po’ di tempo libero, perché no. Programmiamo un periodo di relax tra il 17 e il 30. Cominciamo da adesso a organizzarlo.

Oroscopo dell’Acquario

Per i nati sotto il segno dell’Acquario, è fondamentale mettere in pratica il verbo amare. È il momento di essere proattivi nel campo amoroso, dato che ci si lascia alle spalle un periodo oneroso. Ora, con Venere favorevole, si presentano ottime prospettive sia per i single che per coloro che vogliono riaccendere la scintilla dopo un periodo forse un po’ grigio o monotono. Meritate di vivere momenti emozionanti e il fine settimana promette incontri affascinanti.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, resisti, poiché a partire da lunedì un nuovo firmamento ti aspetterà e quindi, creare disordini ora, sarebbe totalmente superfluo e persino dannoso. Se intorno al 7 del mese in corso hai creato una certa confusione o hai incontrato problemi, se hai discusso con molte persone, ora cerca di far scorrere le cose senza farle pesare troppo. Ti ricordo che ciò che ora appare come irrealizzabile sarà realizzabile a brevissimo. Quindi, ancora una volta ti esorto a prestare attenzione, persino al tuo stato fisico che, se senti affaticamento, richiede un po’ di riposo, per favore non ti sovraccaricare.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.