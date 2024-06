L’ex corteggiatrice di Daniele Paudice, nonché sua “non scelta” a Uomini e Donne, Marika Abbonato, ha subito un gravissimo incidente stradale che avrebbe potuto causare anche danni irreparabili. La giovane ha raccontato cosa sia successo e, successivamente, ha fornito anche qualche dettaglio in merito alla dinamica. Ecco cosa ha rivelato e, soprattutto, come sta adesso.

L’incidente di Marika Abbonato: ecco cosa è successo all’ex corteggiatrice di UeD

Marika Abbonato ha subito un gravissimo incidente stradale. A dare il triste annuncio è stata la diretta interessata che ieri, mediante il suo account di Instagram, ha mostrato una foto in cui appare su di una sedia a rotelle con una gamba ingessata. A seguire, poi, ha voluto mandare un messaggio a tutti i suoi fan per rassicurarli, almeno in parte.

In tale occasione, la giovane ha ammesso di aver subito un incidente, il quale sarebbe potuto finire molto peggio. Per fortuna, però, ci sono state delle persone che subito hanno soccorso sia lei sia le persone che erano insieme a lei. La giovane ha svelato di aver sfiorato la tragedia, in quanto le cose sarebbero potute essere catastrofiche mentre, invece, per fortuna è stata graziata.

Come sta ora Marika: aggiornamenti

Dopo questo annuncio, i fan di Marika sono andati ovviamente in ansia. In tanti, infatti, le hanno chiesto aggiornamenti in merito alle sue condizioni di salute, ma la giovane non è più intervenuta sui social. L’influencer Lorenzo Pugnaloni, però, è riuscito a mettersi in contatto con la ragazza, la quale ha fornito qualche dettaglio in più.

Marika ha ribadito di essere stata graziata, in quanto bastava solo qualche centimetro in più e sarebbe precipitata in un burrone. In merito alle attuali condizioni di salute della protagonista di questo increscioso avvenimento, al momento, la ragazza indossa un collare medico ed ha una gamba ingessata, così come testimoniano le foto che lei stessa ha voluto condividere sui social. Adesso deve stare a riposo e deve aspettare che la situazione faccia il suo corso. Ci vorrà un po’ di tempo per riprendersi, tuttavia, la cosa importante è che si sia evitata la tragedia.

Per quanto riguarda Daniele Paudice, il ragazzo pubblicamente non ha fatto nulla nei riguardi della sua ex corteggiatrice. Non si esclude, però, che magari il ragazzo possa aver mandato qualche messaggio in privato a Marika per sincerarsi delle sue condizioni di salute. Dopotutto i due hanno sempre vissuto dei momenti importanti durante il loro percorso a Uomini e Donne.