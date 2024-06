In queste ore, Cristina Tenuta si è resa protagonista di un nuovo sfogo sui social che, tuttavia, ha avuto degli esiti inaspettati. Nel dettaglio, diversi telespettatori di Uomini e Donne hanno approfittato dell’intervento della donna per insultarla e per rivangare alcune faccende che si sono verificate durante la sua partecipazione a UeD. Ecco cosa è successo.

Lo sfogo di Cristina Temuta che genera scalpore

Tra i protagonisti di questa edizione di Uomini e Donne c’è stata, sicuramente, Cristina Tenuta. La dama ha fatto molto parlare di sé, non tanto per le relazioni instaurate all’interno del programma, che sono state molto poche, se non nulle, quanto piuttosto per i suoi interventi pungenti contro alcuni protagonisti del parterre.

Anche adesso che UeD è andato in ferie, la donna sta continuando a pungere alcune persone con cui si è relazionata all’interno del programma. Proprio di recente, ha lanciato delle stoccate contro Armando Incarnato, il quale pare si sia fidanzato. In queste ore, invece, il suo sfogo è stato più generico, sta di fatto che ha pubblicato una foto che la ritrae in prima persona, mentre fa un gestaccio, ovvero, un dito medio. Al di sotto di tale scatto, poi, è presente anche una didascalia in cui ha scritto di detestare il falso perbenismo.

I commenti pungenti dei telespettatori di Uomini e Donne

Al di sotto del post in questione, però, sono intervenute diverse persone le quali si sono scagliate contro Cristina. Alcuni l’hanno reputata assolutamente volgare e inopportuna. Altri, invece, le hanno dato della vipera ed hanno tirato in ballo Armando, e tutte le persone che a Uomini e Donne hanno criticato la Tenuta, ebbene, a quanto pare, ci avevano visto lungo.

Come se non bastasse, poi, c’è stato anche chi ha mosso delle insinuazioni contro la donna e la sua partecipazione al talk show di Maria De Filippi. Secondo molti, la donna è lì solamente per visibilità, sta di fatto che in tanti credono che anche il prossimo anno sarà seduta nel parterre solo per puntare il dito contro gli altri e per far parlare di sé, ragion per cui è stata definita una “furbetta”. Sarà davvero così? Al momento la donna non ha replicato a nessuno di questi commenti. Non resta che attendere per vedere se lo farà.