In queste ore, Mario Cusitore ha pubblicato un contenuto sul suo profilo Instagram che sta generando non poco sgomento. Il protagonista, infatti, ha condiviso un regalo che ha deciso di fargli una pasticceria che lui è solito frequentare. L’oggetto in questione, però, è volto a mettere in evidenza un po’ il modo non proprio corretto in cui si è comportato a Uomini e Donne. Mario è sembrato molto fiero della cosa, pertanto, sul web si è scatenato il caos.

Il particolare regalo ricevuto da Mario Cusitore

Mario Cusitore è stato uno dei protagonisti di questa edizione di Uomini e Donne. L’ex corteggiatore di Ida Platano ha fatto parlare molto di sé, ma purtroppo per cose decisamente negative. Il modo in cui ha agito nei riguardi della donna e anche di tutta la produzione in generale ha indignato tutti, tranne Maria De Filippi che, invece, ha sempre cercato di trovare un’escamotage che lo scagionasse.

Ad ogni modo, al di là di questo, il comportamento di Mario è stato oggettivamente sbagliato, tuttavia, pare che il cavaliere non sia assolutamente pentito del suo modo di fare. A confermarlo è stato anche un recente comportamento. Il protagonista ha condiviso con i suoi fan un regalo che ha ricevuto da parte di una pasticceria, ovvero, una torta con il suo volto disegnato e, al di sotto, la scritta. “Meraviglioso malessere“.

Mario fiero per come ha agito a UeD? Il web s’indigna

Mario ha deciso di condividere questo pensiero mediante le sue Instagram Stories, ringraziando la pasticceria per il gesto fatto nei suoi confronti, molto probabilmente è la stessa pasticceria da cui si servì il cavaliere quando portò in studio una torta di compleanno personalizzata per Ida Platano.

Il fatto che Mario vada fiero nel momento in cui viene definito “malessere”, termine che viene affibbiato solitamente a qualcuno che non è solito comportarsi bene in amore, è una cosa che ha generato non poca indignazione. Anche Amedeo Venza ha commentato la cosa rimanendo basito dal fatto che Cusitore non sembri mostrare alcun pentimento per come ha agito a UeD, e che gli ha permesso di guadagnarsi il titolo di “malessere”. Al momento il napoletano non è intervenuto sulla faccenda. Vediamo se lo farà.