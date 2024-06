Brando Ephrikian ha saputo contraddistinguersi a Uomini e Donne per i suoi modi di fare garbati, educati, e mai fuori luogo. Proprio per questo è stato fortemente apprezzato sia dalla conduttrice, sia dagli opinionisti. Ad ogni modo, a quanto pare, ad apprezzare molto le sue qualità sono state anche persone esterne al talk show. In queste ore, infatti, l’ex tronista ha annunciato che presto debutterà al cinema come attore. Ecco cosa ha rivelato.

Ecco dove debutterà Brando Ephrikian al cinema

Grande soddisfazione per Brando Ephrikian, un ragazzo davvero a modo che ha sempre mostrato di essere una persona di sani principi e estremamente rispettosa del prossimo. Nel corso di alcuni video su Instagram, il giovane ha voluto condividere con i suoi fan un momento molto importante che riguarda la sua carriera, ovvero, il suo debutto al cinema.

Il ragazzo ha ammesso di aver preso parte alle riprese di un cortometraggio in lingua inglese intitolato “Inveniam Viam”. Il protagonista ci ha tenuto a precisare che, ovviamente, non si tratta di un film vero e proprio, in quanto avrà una durata limitata, tuttavia, si tratta di un’esperienza che lui ha reputato bellissima. Debuttare come attore, infatti, è stata per Brando un’enorme gratificazione.

Data uscita del cortometraggio e vacanze con Raffaella Scuotto

Nel corso del video annuncio, dopo il quale Ephrikian ha pubblicato anche la locandina del cortometraggio con tutti i dettagli, il giovane ha svelato anche quale sia la data di uscita del film, ovvero, il prossimo 14 giugno alle ore 17:00. Purtroppo, però, lui non potrà essere presente alla prima, in quanto in quel periodo sarà in viaggio con Raffaella Scuotto per le vacanze estive.

I fan di Brando, ovviamente, sono andati in visibilio per lui e si sono mostrati assolutamente felici per queste belle soddisfazioni che sta raccogliendo dalla vita. Il giovane, inoltre, sta vivendo un ottimo momento anche per quanto riguarda la sfera sentimentale. La relazione con Raffaella procede a gonfie vele e i due, non appena ne hanno la possibilità, ne approfittano per accorciare le distanze, vedersi e trascorrere dei momenti insieme, proprio come faranno a breve nella prossima vacanza.