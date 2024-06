Questa sera, mercoledì 5 giugno, andrà in onda la finale dell’Isola dei Famosi 2024. Per l’occasione, Vladimir Luxuria ha voluto registrare un video su Instagram nel quale ha ricordato tale appuntamento ai suoi telespettatori, ma non solo. La conduttrice ha tirato un po’ le somme di questa edizione ed ha affrontato un tema molto delicato che riguarda alcuni filmati trapelati in rete volti a metterla in cattiva luce con l’editore Pier Silvio Berlusconi. Ecco cosa è successo.

Vladimir Luxuria tira le somme di questa edizione dell’Isola dei Famosi

I battenti dell’Isola dei Famosi stanno per chiudersi e Vladimir Luxuria si è presa un momento per ringraziare tutte le persone che hanno lavorato insieme a lei a questo grande progetto. La presentatrice ha voluto ringraziare in primis chi ha creduto in lei e chi le ha concesso l’opportunità nel cimentarsi nella conduzione di un programma in prima serata.

Non è stato affatto semplice, sta di fatto che Luxuria ha ammesso di aver imparato pian piano a presentare lo show. Il tutto è stato possibile grazie al supporto e all’appoggio di tanti professionisti esperti e bravissimi nel settore, che le hanno permesso di sentirsi a suo agio e di condurre il programma in maniera serena e tranquilla.

I filmati per metterla in cattiva luce con Pier Silvio Berlusconi: cosa è successo

Ad un certo punto, poi, Vladimir Luxuria ha tirato in ballo una faccenda piuttosto incresciosa. Nello specifico, ha detto di essere venuta a conoscenza di alcuni filmati pubblicati sul web volti a metterla in cattiva luce agli occhi di colui che ha avuto fiducia in lei dandole questa grande opportunità, ovvero, Pier Silvio Berlusconi.

Ebbene, Vladimir ha ammesso di essere sempre stata una persona schietta e sincera, pertanto, malgrado i tentativi di alcuni di oscurarla, lei è riuscita comunque a cavarsela. A maggior ragione, dunque, ha ringraziato nuovamente l’editore dell’Isola dei Famosi per aver continuato a riporre fiducia in lei e non aver dubitato neppure dinanzi queste malelingue. In ogni caso, nonostante l’impegno, pare che la conduzione di Luxuria non abbia conquistato né il pubblico da casa né, tanto meno, i piani alti di Mediaset, ma l’importante, dopotutto, è averci provato e averci messo impegno, tutte cose che la conduttrice ha ammesso di aver fatto.