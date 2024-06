Da quando è stato pubblicato Joseph, l’EP di Holden, tutti i fan di Amici 23 si sono sempre chiesti se nella canzone dal titolo Ossidiana è presente anche Sarah Toscano. Intorno alla fine del pezzo, infatti, nello special si sente una voce femminile che ricorda in modo particolare il timbro della vincitrice del talent. La questione, tra l’altro, ha fatto impazzire pure i fan della ship ma a svelare la verità è stato proprio Holden che ha quindi deciso di fare finalmente chiarezza in merito, mandando anche un messaggio a Sarah…

Sarah in Ossidiana? Holden spiega tutto

Durante la sua ospitata a RDS Next, come riporta anche Fanpage, Holden ha parlato, tra le altre cose, anche di Ossidiana. Il cantautore e produttore musicale ha dunque confermato che la voce presente nel brano appartiene proprio all’ex compagna di scuola di Amici 23, Sarah Toscano. E non solo. Un messaggio per Sarah? Holden le ha detto ciao ed ha voluto salutare la sua collega spiegando anche che questa collaborazione è nata per puro caso. Lui vorrebbe trasmettere un senso di leggerezza con il brano. Mentre stava lavorando per portare a termine la canzone, ha incontrato Sarah. Ad Ossidiana mancava proprio lo special e ad entrambi è venuta in mente l’idea di aggiungere una piccola parte con la voce della Toscano. Così hanno provato a registrarla ed è avvenuto tutto in modo molto veloce, oltre che naturale.

Insomma, i fan della ship tra Sarah ed Holden saranno senz’altro felici e chissà che non arrivi una collaborazione più importante tra di loro. Sarebbe sicuramente molto interessante.