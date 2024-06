Lo Spirito dell’Isola dei Famosi ha deciso di mettere alla prova i concorrenti per l’ultima volta. La campanella è suonata e Artur Dainese, leader del gruppo, ha letto l’ultimo comunicato. Gli autori del programma hanno proposto ai naufraghi una prova di forza che avrebbe portato ad una fantastica ricompensa. Nel frattempo, la permanenza di Samuel Peron su un’isola solitaria e segreta continua. Ecco cosa è successo.

L’ultima sfida dei concorrenti dell’Isola dei Famosi

In queste ore i concorrenti dell’Isola dei Famosi si sono cimentati in una prova molto dura. I cinque protagonisti hanno dovuto effettuare 20 giri della spiaggia in 20 minuti di tempo. Questo, dunque, vuol dire che ciascun concorrente ha dovuto girare per ben quattro volte attorno tutto il perimetro dell’isola. Se fossero riusciti nell’impresa, i protagonisti si sarebbe guadagnati un’ottima pasta al sugo.

Il primo a partire è stato Edoardo Stoppa. Quest’ultimo ha ammesso di essersi sentito piuttosto stanco. L’isola sembra piccola, tuttavia, percorrerla in fretta e furia sotto il sole cocente delle 12:00 non è stata certamente un’impresa facile. Completato il suo percorso, poi, è toccato a tutti gli altri. Alvina Verecondi Scortecci si è detta molto carica ed ha ammesso che non si sarebbe mai arresa. Anche Artur Dainese e Aras Senol si sono dati da fare. Quest’ultimo è stato spinto soprattutto dal desiderio di mangiare la pasta.

Prova vinta e come procede l’isola solitaria di Samuel Peron

Ad ogni modo, i cinque concorrenti sono riusciti a portare a compimento l’opera nel tempo richiesto. Proprio per tale ragione, hanno avuto la possibilità di godersi un lauto pranzo. Anche in un momento così gioioso e goliardico, però, Artur ha voluto sollevare una piccola critica. Nel dettaglio ha detto che gli autori avrebbero potuto inserire anche un po’ di carne nella pasta, invece di lasciarla solo con il sugo semplice.

Intanto, sull’isola segreta prosegue l’avventura di Samuel Peron. Il naufrago è apparso estremamente felice e sereno di poter proseguire quest’avventura in solitaria. Finalmente, infatti, non è più costretto a doversi relazionare forzatamente con gli altri e, soprattutto, non è più forzato a dover ascoltare ciò che si può o non si può fare. Ora è finalmente libero, quindi, è in pace con se stesso e con tutta l’isola.