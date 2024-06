A fronte di un reality show che chiude i battenti, ce n’è subito un altro pronto a sbarcare nelle calde serate Mediaset. Il prossimo giovedì 13 giugno, infatti, ripartirà Temptation Island, versione 2024, sempre con Filippo Bisciglia. In questi giorni, dunque, lo staff del programma sta iniziando a divulgare delle informazioni in merito al cast. Proprio in queste ore è stata ufficializzata la prima coppia di partecipanti. Loro sono Siria e Matteo ed hanno alle spalle un trascorso degno di nota.

Chi è la prima coppia di Temptation Island: il grande cambiamenti di Siria

La prima coppia di Temptation Island 2024 è formata da Silvia e Matteo. Loro sono due ragazzi comuni che stanno insieme da sette anni e si cimenteranno in questo viaggio nei sentimenti per volere di lei, una ragazza di 22 anni che ha subito una grande trasformazione. Siria ha svelato di essere stata lei a volersi mettere in contatto con la produzione del reality show poiché, negli ultimi tempi, è cambiata tantissimo sotto tutti i punti di vista. Quello più evidente riguarda il suo aspetto fisico.

Siria, infatti, fino a due anni fa pesava ben 130 kg, sta di fatto che ha perso 85 kg. Questo, ovviamente, le ha permesso di guadagnare molta più autostima e di maturare pensieri che prima non aveva. Tra di essi c’è, ad esempio, la volontà di divertirsi, ma non solo. Il motivo per cui ha scelto di partecipare a Temptation Island risiede nel fatto che vuole capire se quella che è adesso vada bene al suo fidanzato.

Perché Matteo era contrario: si prevedono fuochi e fiamme

Matteo, dal canto suo, ha ammesso di essere sempre stato contrato alla partecipazione al programma incentrato sulle tentazioni. Il motivo principale risiede nel fatto che, almeno secondo il suo punto di vista, tra di loro non c’è alcun tipo di problema di coppia.

Il giovane, però, non ha potuto fare a meno di ammettere che, effettivamente, da quando Siria ha perso tutti questi kg, viene guardata e corteggiata molto di più dagli uomini. Questa è una cosa che gli dà molto fastidio, pertanto, si promettono già delle scintille a Temptation Island. Non resta che attendere, dunque, per vedere come reagirà Matteo nel vedere la sua avvenente fidanzata circondata da altri uomini, e se lui lascerà tentare da qualche tentatrice.