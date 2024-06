In queste ore, il profilo Instagram di Ida Platano è stato inondato da insulti fortemente spinti e sessisti. L’ex dama di Uomini e Donne è soluta condividere con i suoi fan molti dei momenti della sua vita quotidiana. A quanto pare, però, alcuni hater ritengono che la donna esageri in quello che mostra, anche con i modi di fare e l’abbigliamento. Proprio per tale ragione, alcuni utenti del web hanno sentito il bisogno di riversare sulla parrucchiera tanto odio, al punto da generare in lei una reazione molto ferrea.

I pesanti insulti contro Ida Platano

Come tutti i personaggi pubblici ed esposti sui social, anche Ida Platano riceve tanti complimenti e altrettante critiche. Talvolta, proprio queste ultime si rivelano particolarmente forti e pungenti. Di solito, però, la donna ha sempre ignorato i commenti eccessivamente negativi e volgari. In questa circostanza, però, ha deciso di condividere alcuni dei messaggi ricevuti, per mostrare a chi la segue quanto stiano a pezzi certi persone.

In particolar modo, Ida ha mostrato i messaggi di alcuni utenti che l’hanno accusata di essere una madre svergognata, che dovrebbe vergognarsi di mostrarsi così sui social essendo anche madre di un bambino. In altri commenti, invece, i riferimenti si sono rivelati decisamente più spinti. Ebbene, proprio dinanzi certe insinuazioni, la Platano ha capito di non poter continuare a fare finta di niente, ma di dover intervenire.

La dama di UeD replica e annuncia provvedimenti

Dopo aver mostrato ai suoi fan l’elenco di alcuni messaggi davvero cattivi e spinti ricevuti, Ida è intervenuta con un video. La donna si è detta assolutamente disgustata da certe persone, anche solo per il fatto che arrivino a pensare certe cose. Successivamente, poi, la Platano ha accusato tali individui di avere una vita certamente infelice, altrimenti non si spiegherebbe tutto questo odio e questa cattiveria.

Ad ogni modo, stavolta Ida non può fare finta di nulla e voltarsi dall’altra parte, come ha sempre fatto. Per tale motivo, ha svelato di aver preso dei provvedimenti per cercare di arginare la situazione. Nello specifico, la donna pare abbia denunciato queste persone alla polizia postale, anche se si sa come spesso vanno a finire queste cose. Al di là di come evolverà la situazione, però, Ida ci ha tenuto a ringraziare, invece, tutte le persone che la sostengono e che si schierano dalla sua parte, specie in situazioni come questa.