Mercoledì 5 giugno andrà in onda la finale di questa travagliata edizione dell’Isola dei Famosi. I concorrenti giunti fino a questo punto: Edoardo Stoppa, Artur Dainese, Alvina Verecondi Scortecci, il finalista segreto Samuel Peron e poi ci sono Aras Senol e Edoardo Franco che sono attualmente al televoto. Uno di loro si aggiudicherà il montepremi finale, nonché la soddisfazione di vincere questa edizione. Vediamo tutto quello che accadrà durante la puntata.

Che succederà durante la finale dell’Isola dei Famosi: sfide e esito televoto

La finale dell’Isola dei Famosi è imminente. Vladimir Luxuria, coadiuvata dal supporto degli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese, chiuderanno i battenti di questa edizione del reality show incentrato sulla sopravvivenza nella serata di mercoledì 5 giugno. In tale occasione, ovviamente, sarà eletto il vincitore, il quale si aggiudicherà il premio di 100 mila euro in gettoni d’oro, il cui 50% dovrà essere devoluto in beneficenza.

Prima di giungere al momento conclusivo di questa esperienza, però, i concorrenti dovranno cimentarsi nelle ultime prove, ma non solo. Le anticipazioni della finale dell’Isola dei Famosi, infatti, rivelano che la puntata sarà caratterizzata da tante sfide, che porteranno i naufraghi a dover lottare per arrivare fino alla fine. Nel corso della messa in onda, ovviamente, si scoprirà l’esito del televoto. Chi tra Edoardo Franco e Aras Senol perderà la possibilità di giocarsela fino alla fine?

Momenti emozionanti e proclamazione del vincitore

Oltre che momenti di sfida, però, nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi ci saranno anche episodi molto toccanti. Tutti i finalisti, infatti, riceveranno delle sorprese dai loro cari, che finalmente potranno riabbracciare sulle spiagge honduregne. Tra i vari colpi di scena, poi, ci sarà anche la scoperta del finalista segreto Samuel Peron.

I concorrenti, infatti, sono ignari che, durante la scorsa messa in onda del programma, il giovane sia riuscito a battere Matilde Brandi durante la sfida dell’uomo vitruviano, riuscendo a guadagnarsi anche lui un posto per la finale. Pertanto, non resta che attendere per vedere quali saranno le loro reazioni. L’appuntamento è, come sempre, su Canale 5 a partire dalle 21:45 circa per eleggere il vincitore dell’Isola 2024.