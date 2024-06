Matilde Brandi è stata una grande combattente all’Isola dei Famosi, tuttavia, questo non è bastato per consentirle di guadagnarsi un posto alla finale. La donna è stata eliminata al televoto contro Edoardo Franco e Samuel Peron durante la puntata di ieri e, successivamente, ha perso la sfida dell’uomo vitruviano con il ballerino. Pertanto, a malincuore, la protagonista ha dovuto abbandonare il gioco e tornare in Italia. Il suo staff ha deciso di rompere il silenzio sui social, parlando a nome dell’ex naufraga, Ecco cosa ha detto.

Il messaggio dello staff di Matilde Brandi

Lo staff di Matilde Brandi ha sostenuto tanto la donna durante la sua esperienza all’Isola dei Famosi. Malgrado i tentativi di invogliare il pubblico a votarla, però, la donna ha avuto la peggio non riuscendo a salvarsi. Una volta ufficializzata la sua eliminazione, poi, chi gestisce l’account Instagram di Matilde ha deciso di rompere il silenzio ringraziando tutti coloro i quali hanno votato e sostenuto la loro beniamina.

Successivamente, poi, lo staff ha precisato che, anche se l’esperienza della Brandi si è conclusa, in realtà la donna è la vera vincitrice di questa edizione del reality show. La vera vittoria di Matilde sta nel grandissimo affetto di tutti i suoi sostenitori e nella sua famiglia, che è assolutamente fiera ed orgogliosa di tutto il percorso fatto.

L’orgoglio della famiglia di Matilde, grande naufraga di questa edizione

Nel corso di questa esperienza all’Isola dei Famosi, infatti, Matilde si è messa molto in gioco. La donna si è liberata di tutti i preconcetti ed ha deciso di viversi questa esperienza appieno senza avere paura di mostrarsi per quella che è. Questo le ha permesso di essere una grande naufraga, sta di fatto che ha ricevuto anche i complimenti di Vladimir Luxuria.

Ad ogni modo, adesso la Brandi sta tornando in Italia, pertanto, ancora non è venuta in possesso del suo cellulare e dei suoi social. Molto presto, però, questo accadrà, e la donna potrà ringraziare in prima persona tutti quelli che l’hanno sostenuta e che sono fieri di lei per come ha portato a termine questa esperienza.