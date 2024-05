Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per sabato 1 giugno 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di sabato 1 giugno 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, in questi giorni senti un impulso irrefrenabile, sembra che tu sia pieno di energia e determinato a fare cambiamenti radicali, pronunciare parole mai dette prima. È una fase di grande importanza per te, specialmente in questo fine settimana. Tutto ciò che è stato messo in discussione deve ora trovare una risoluzione definitiva. Tuttavia, conoscendo il tuo temperamento impulsivo, ti consiglierei di procedere con cautela per evitare di travolgere gli altri con le tue idee o affermazioni. Commissioni se hai l’intenzione di avviare un progetto significativo o di portare a termine un’impresa entro la fine dell’estate, le condizioni astrali sono estremamente favorevoli.

Oroscopo del Toro

Il firmamento attuale sottolinea come il Toro sia veramente predisposto per una nuova avventura; solo alcuni però hanno percepito l’impatto di questa rivelazione in coincidenza con il consueto percorso di Giove di cui mi sono frequentemente soffermato. E’ stato riscontrato che alcuni individui non hanno fornito il sostegno necessario. Rappresenta una sfida il dover chiudere definitivamente con le vecchie abitudini, specialmente per il Toro che trova comfort nella monotonia e nella costante ripetizione delle azioni quotidiane. Comunque, la settimana si profila interessante nella sua conclusione e il mese di giugno si preannuncia vantaggioso per avviare nuove iniziative, tenendosi però a distanza da persone e contesti che in passato hanno rappresentato un problema.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, il cielo ti sorride e la Luna ti è amica. Ho un annuncio particolare per te riguardo i giorni del 5, 6 e 7 giugno. Ci sarà un evento decisivo in questo periodo, un’occasione da cogliere e da sperimentare. Perfino il 6 giugno ci sarà un curioso novilunio. Non posso affermare che tutte le tue questioni si risolveranno nel giro di una settimana, però è innegabile che come Gemelli tu abbia un vantaggio. Fino a questo punto, hai tollerato una situazione o una persona, attendendo che faccia ritorno o che si esprima su qualcosa di rilevante. Ora sembra giunto il momento di lasciar andare. Troverai infatti la forza per sconvolgere la tua esistenza, eliminando ciò che non serve più. Le persone che hanno sofferto di disturbi fisici potrebbero addirittura imbattersi nella persona adatta che potrà aiutarle a migliorare.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, il mese di giugno vede l’inizio di una fase di profondo rinnovamento, che inciderà notevolmente sulla vostra vita. Dal 17 giugno in avanti, noterete un gran numero di corpi celesti che entreranno nel vostro segno zodiacale, segnando un periodo di superamento di eventuali situazioni di crisi. Questo fine settimana è caratterizzato da una Luna un po’ misteriosa, potenzialmente polemica, dunque il mio consiglio è di mantenervi distesi e lasciare che gli eventi scorranono senza troppo coinvolgimento emotivo. Se non siete normalmente molto attivi o non praticate alcun sport, cercate di ritrovare un po’ di dinamismo, poiché mantenere una buona salute fisica è fondamentale in questo periodo.

Oroscopo del Leone

Leone, senti questo fascino per le persone stravaganti e affronti le sfide con ardore, ma pare che tu non sia riuscito a trionfare in un particolare gioco d’amore a maggio. Quanto accadrà a giugno, quindi, sarà strettamente legato alla tua abilità diplomatica. Sarà importante focalizzarsi e nutrire le relazioni che contano veramente, e non perdere tempo con quelle di poco valore. Noterai che sia oggi che domani, la luna mostra un favorevole aspetto. Inoltre, avrai il sole e Venere a supporto, imprimendo un tocco intrigante. In poche parole, chiunque si sia preso un periodo di pausa, o si sia calmato, si prepari a ricominciare con gran slancio.

Oroscopo della Vergine

Vergine, sai cosa penso, vero? Fino alla metà di giugno, è necessario prestare attenzione. Potrebbe esserci il rischio di destabilizzare quelle emozioni che sembravano invece solidamente radicate fino a poco tempo fa. Chi si trova in una relazione problematica, dovrà trovare un modo per attraversare questa tempesta. A volte, persino nelle relazioni che si protraggono nel tempo e che sembravano stabili, possono emergere piccole preoccupazioni. Discorsi riguardanti figli, denaro o la casa possono provocare degli attriti. Tutto può succedere; è importante mantenere la calma e affrontare tutto con sangue freddo. Un altro aspetto a cui prestare attenzione è chiunque potrebbe cercare di ostacolarti.

Oroscopo della Bilancia

La Bilancia si troverà in una posizione molto favorevole grazie alla presenza di molti pianeti alleati. Particolarmente floridi saranno i risultati per coloro che operano in ambito pubblico, capace di mettere a frutto la propria determinazione attraverso il gradimento di consensi che tra il 5 e il 7 daranno grandesoddisfazioni. Sarà cruciale pianificare e immaginare i progetti futuri, approfittando delle meravigliose opportunità che la stagione estiva profonde, senza rimanere ancorati eccessivamente al passato. Ovvero, non si deve cercare di rimediare ai pasticci del passato, bensì intraprendere attività nuove e diverse rispetto a quelle vissute finora. L’astrologia prevede un cielo un po’ pesante a causa della Luna complicata tra oggi e domani, unico elemento leggermente destabilizzante riguarderà la forma fisica un po’ in calo.

Oroscopo dello Scorpione

Se lo Scorpione ha sperimentato un periodo di disordine, che ha forse dominato i mesi di maggio e giugno, dalle indicazioni astrali sembra che stia entrando in un periodo di forte recupero, specialmente a partire dal 17. Se state aspettando un ritorno, le previsioni sono alquanto favorevoli. Se sperate di fare un nuovo incontro, le stelle vi sono propizie. Per coloro che devono risolvere questioni legali o assistere la propria famiglia, sembra che i problemi possano ora essere gestiti con maggiore facilità. Non è nemmeno da escludere la possibilità di vedere superati alcuni fastidi personali o fisici.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, prestare attenzione alle discordanze minime è fondamentale. A partire da metà mese, l’influenza di Venere sarà più positiva, tuttavia, in questo periodo, una certa rigidità potrebbe portarti a fronteggiare conflitti, sia per il tuo irresistibile bisogno di onestà, sia a causa di qualche ironia intempestiva. Di conseguenza, sembra un lasso di tempo in cui sarà complesso mantenere la quiete. Devi fare attenzione alle tue espressioni, dato che potrebbero attirare disapprovazioni. Sei solito confidare nella correttezza dei tuoi giudizi, però mi sento di suggerirti di riconsiderare: non dimenticare che il silenzio può essere prezioso. Ti esorto ad agire con cautela, almeno fino al prossimo sabato.

Oroscopo del Capricorno

Amico del Capricorno, è il momento di liberarti dalla fatica accumulata in questo periodo e preparare il cuore a ricevere un piccolo dono, le prime settimane di giugno ti favoriscono. Sii prudente, tuttavia: mentre l’inizio di giugno sembra promettere bene, la sua seconda metà potrebbe generare alcune incertezze. Pertanto, è consigliabile prendere decisioni e iniziare nuovi percorso ora. Sei in attesa di affrontare una sfida? Sarai in grado di superarla entro il 10 del mese. Se ci sono questioni d’amore complicate, è meglio risolverle immediatamente.

Oroscopo dell’Acquario

Caro Acquario, l’incantevole Venere ti invita a praticare maggior tolleranza e apertura emotiva in confronto al passato. Questo periodo è l’occasione ideale per lasciare che la tua immaginazione voli liberamente e per riscoprire sentimenti che credevi perduti. Potrebbe arrivare un’ispirazione improvvisa o una notizia positiva che potrebbe illuminare la tua giornata. E’ il momento perfetto per godere di un po’ di musica, concederti un momento di relax o sfogare una passione creativa. La tua ambizione in questo periodo è in netta crescita, perciò assicurati di dare spazio a tutto ciò che arricchisce la tua vita.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, la presenza di Venere in una posizione non proprio favorevole non equivale ad un totale fallimento delle relazioni. Potrebbero nascere dei dubbi o potresti ritrovarti ad investire un eccessivo numero di ore nel campo lavorativo. Parlando di lavoro, riscontri difficolta nel far decollare nuovi progetti e avverti un’incertezza da parte di alcuni individui. Tuttavia, bisogna avere pazienza e far scorrere il tempo. È vero che il weekend si apre in modo un po’ incerto, ma altrettanto vero che la settimana successiva porterà con sé decisioni taglienti in termini di relazioni che non sono più sostenibili. Ma di queste cose, ne parleremo approfonditamente a partire da lunedì.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.