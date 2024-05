I naufraghi si accingono a vivere gli ultimi giorni all’Isola dei Famosi. Lo Spirito dell’Isola ha catturato la loro attenzione con un nuovo comunicato, nel quale è stato annunciato l’arrivo dell’ultima dispensa a disposizione dei concorrenti. Successivamente, poi, Matilde Brandi si è lasciata andare a degli sfoghi. Ad essere presa di mira è stata soprattutto Alvina Verecondi Scortecci.

Lo sfogo di Matilde Brandi contro Alvina Verecondi Scortecci

Giunti a questo punto del reality show, tutti vogliono arrivare in finale. Considerando i sacrifici fatti, pertanto, è anche plausibile che vengano messe in pratica delle strategie. A tal riguardo, Matilde Brandi ha deciso di sfogarsi con Samuel Peron in merito al comportamento di Alvina Verecondi Scortecci. A quanto pare, la ballerina ancora non riesce a dimenticare quanto accaduto durante la scorsa puntata del programma.

Vladimir Luxuria, infatti, ha aperto una catena di salvataggi e, nel momento in cui è toccato ad Alvina scegliere chi salvare, non ha fatto il nome di Matilde. Quest’ultima ha ammesso che, dopo l’eliminazione di Khady Gueye, lei era rimasta l’ultima donna da salvare, mentre la contessa ha preferito fare il nome di Aras Senol. Ebbene, secondo la ballerina, questa scelta è frutto di una strategia studiata da Alvina.

Le strategie di Alvina secondo Matilde all’Isola dei Famosi, nuovo comunicato

Come se non bastasse, poi, Matilde Brandi ha notato anche un’altra cosa che riguarda la Verecondi Scortecci. Nel dettaglio, ha ammesso di non averla mai vista parlare tanto con Edoardo Stoppa. Da quando lui è stato eletto primo finalista del reality show, invece, la contessa si è legata a lui e sta sempre al suo fianco. Ebbene, Matilde ritiene che, anche questa sarebbe una strategia di Alvina, che ha definito una persona molto furba. Samuel Peron è sembrato piuttosto d’accordo con le disamine della sua compagna d’avventura.

Nel frattempo, tutti i concorrenti sono stati coinvolti dall’arrivo di un comunicato. Lo Spirito dell’Isola ha mandato ai protagonisti l’ultima dispensa. Finalmente, dunque, i naufraghi hanno potuto mangiare il riso che, a causa della gestione di Khady, era finito. Edoardo Stoppa ci ha tenuto a chiarire che, contrariamente alla precedente leadership, in questo caso le decisioni saranno prese in totale democrazia. Anche la divisione del cibo verrà effettuata in maniera precisa e meticolosa, in modo che tutti mangino allo stesso modo. I naufraghi hanno apprezzato.