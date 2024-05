In questi giorni che non sta molto bene, Brando Ephrikian ha deciso di aprire una box di domande su Instagram per parlare un po’ con i suoi fan e rispondere ad alcune loro curiosità. Tra le tante domande, ovviamente, non sono mancate quelle riferite a Uomini e Donne e al rapporto con Raffaella Scuotto. Ecco cosa ha rivelato.

Il dettaglio svelato da Brando su Uomini e Donne durante un ballo con Raffaella

Brando Ephrikian conserva un ottimo ricordo della sua esperienza a Uomini e Donne. Il ragazzo si è trovato molto bene ed è stato molto apprezzato dai presenti in studio, dai membri della redazione e da Maria De Filippi. Questo perché ha sempre dimostrato di essere un ragazzo sincero ed educato, a volte fin troppo. Queste sue peculiarità le ha mostrate anche rispondendo ad alcune domande dei suoi fan. In particolar modo, il giovane ha svelato un retroscena su UeD e su Raffaella.

Un utente gli ha chiesto quale sia un istante che ricorda più di tutti gli altri vissuto all’interno della trasmissione. Il ragazzo ha risposto che, una volta, durante un ballo con Raffaella, accadde una cosa un po’ strana. Nel momento in cui la musica si fermò, i due continuarono a ballare come se nulla fosse, come se il mondo attorno a loro non esistesse. Fu quello uno dei momenti in cui si rese conto di nutrire qualcosa di forte per la ragazza.

Ephrikian e i rapporti con la redazione di UeD e la Scuotto

Tra le altre domande, poi, Brando ha svelato di aver legato molto anche con una collaboratrice dello staff della De Filippi, ovvero, Chiara. Un altro utente, poi, ha fatto a Brando una domanda un po’ più seria e intima. Nel dettaglio, gli ha chiesto se, in questo momento, si sente felice e realizzato.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Ebbene, a tal riguardo, il giovane ha ammesso che, purtroppo, a causa del suo carattere, non riesce mai a godersi appieno i traguardi raggiunti. Quando ottiene un obiettivo, infatti, pensa sempre al prossimo e questo, ovviamente, gli impedisce di gioire del momento. Ad ogni modo, è un difetto sul quale sta lavorando. In merito al suo rapporto con Raffaella, poi, Brando ha detto che tutto procede a gonfie vele. I due sono molto passionali, peculiarità che emerge anche durante le discussioni che, come in ogni coppia, sono presenti anche nella loro.