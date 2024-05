L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Raffaella Scuotto non sta passando esattamente un bel momento in quanto ha contratto un virus che l’ha messa K.O. Come se non bastasse, però, la giovane si è trovata a fare i conti anche con alcune frasi poco carine dette da alcuni utenti del web. Una in particolare ha attirato la sua attenzione, in maniera negativa ovviamente, pertanto, si è voluta sfogare. Ecco cosa è successo.

La dura replica di Raffaella Scuotto ad alcuni insulti sul suo aspetto fisico

In queste ore, Raffaella Scuotto ha deciso di aprire la box di domande su Instagram per soddisfare un po’ le curiosità dei suoi follower. Ad un certo punto, però, tra i quesiti è apparso un insulto, travestito da complimento, che ha catturato l’attenzione della giovane. Nello specifico, una persona le ha detto di essere bellissima, tuttavia, è un po’ troppo pienotta.

Quest’affermazione ha colpito Raffaella, che non ha potuto fare a meno di replicare in maniera piuttosto pungente. La ragazza, infatti, ha risposto dicendo che, dunque, dovrebbe sentirsi meno bella rispetto ad altre donne semplicemente perché ha qualche chilo in più, per le sue forme e il suo viso tondo? Secondo il suo punto di vista assolutamente no, sta di fatto che ha accusato questa persona, e anche tutti quelli che la pensano in questo modo, di stare messi davvero molto male.

Come procede tra Raffaella e Brando Ephrikian dopo Uomini e Donne

Insulti a parte, la vita di Raffaella sta procedendo a gonfie vele. La ragazza si sta godendo la relazione con Brando Ephrikian, e le cose tra i due sembrano procedere divinamente. In questo periodo erano trapelate delle voci secondo le quali sembrava che tra i due ci fosse aria di crisi, in quanto non si mostravano più insieme sui social da un po’ di tempo. In realtà, però, la spiegazione è molto semplice. I due vivono in due città molto lontane tra loro e, spesso, a causa degli impegni e del lavoro, non riescono ad incontrarsi. Tuttavia, entrambi stanno facendo il possibile per accorciare le distanze, e chissà se tra poco non decidano di compiere un passo importante.