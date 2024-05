Dario Cassini è stato eliminato dall’Isola dei Famosi durante una scorsa puntata. Nella messa in onda di ieri sera, dunque, ha presenziato in studio insieme a tutti gli altri concorrenti eliminati, e ammessi, dato che ad alcuni non è consentito partecipare alle dirette a causa di alcuni contenziosi in atto, come Francesco Benigno. Ad ogni modo, durante un fuori onda, il protagonista ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno avuto tutta l’aria di essere delle stoccate agli autori del programma e ad alcune decisioni prese. Ecco cosa ha detto.

Le confessioni fuori onda di Dario Cassini sull’Isola dei Famosi, e la stoccata

Durante un fuori onda della puntata di ieri dell’Isola dei Famosi, lo staff del programma ha raggiunto alcuni ospiti presenti in studio, tra cui degli ex concorrenti del reality show ed ha fatto loro delle domande. Ad intervenire è stato anche Dario Cassini. Quest’ultimo ha svelato che cosa gli manchi della sua esperienza all’Isola dei Famosi. Ebbene, a tal proposito, ha ammesso di sentire molto la mancanza dei suoi compagni d’avventura, con i quali si è trovato davvero divinamente.

Per contro, invece, la cosa che non gli manca affatto sono i mosquitos. Purtroppo, infatti, tali insetti fastidiosissimi sono molto presenti sulle isole honduregne e amano prendere di mira gli essere umani. Pertanto, Dario ha ammesso che il suo corpo sia diventato una loro colonia, dato che non vi è un anfratto scevro da bolle e irritazioni. Tutto sommato, però, Cassini conserva uno splendido ricordo dell’esperienza vissuta, sta di fatto che ripartirebbe anche domani per l’Honduras. Proprio in tale momento, il protagonista ha lanciato una stoccata allo staff del programma. Nello specifico, ha ammesso che preferirebbe partire con un volo diretto, evitando di impiegarci tre giorni per raggiungere la destinazione. A quanto pare, dunque, Dario ha voluto criticare l’organizzazione della produzione che, molto probabilmente per risparmiare, ha costretto i concorrenti a sottoporsi a dei viaggi piuttosto stressanti.

Isola 2024 a risparmio e attacco di Valentina Vezzali contro Matilde Brandi

In effetti, che l’Isola dei Famosi di quest’anno sia andata al risparmio è una cosa piuttosto nota a tutti. Di recente, Pietro Fanelli ha svelato il cachet destinato a lui e, quasi certamente, a tutti i concorrenti non famosi di questa edizione, e le cifre sono davvero bassissime e inadeguate per un programma del genere.

Ad ogni modo, a rilasciare qualche dichiarazione dietro le quinte del programma è stata anche Valentina Vezzali. Quest’ultima ha voluto lanciare una stoccata a Matilde Brandi. Le due erano molto amiche. Ad un certo punto, però, l’atleta ha deciso di venire allo scoperto esponendosi su Matilde e venendo, così, eliminata dal programma. Per contro, invece, la Brandi ha preferito non esporsi e, di conseguenza, è ancora una concorrente del reality show. Cosa ne penserà la ballerina di tali affermazioni?