Pietro Fanelli ha rilasciato un’intervista nella quale ha speso parole assolutamente non positive nei riguardi dell‘Isola dei Famosi. Il poeta ha parlato della sua esperienza, di alcune cose che sarebbero accadute lontano dalle telecamere, di alcune conversazioni private con gli autori e non solo. Ad un certo punto, poi, il giovane ha svelato anche il cachet da lui percepito e reputato assolutamente misero e inadeguato.

Il cachet di Pietro Fanelli all’Isola dei Famosi: cifre misere

Intervistato da Novella 2000, Pietro Fanelli ha fatto delle confessioni inedite sull’Isola dei Famosi. Partendo dal cachet, il protagonista ha ammesso di aver deciso di partecipare al programma solamente per riuscire a racimolare qualche soldo. Tuttavia, il suo guadagno è stato davvero irrisorio e bassissimo, considerando che non era un personaggio famoso, anche per questo alla fine ha deciso di andare via, in quanto ha capito che il gioco non ne valesse più la candela.

Ad ogni modo, entrando nel merito del compenso, Pietro Fanelli aveva un contratto con lo staff del reality show che gli permetteva di guadagnare solamente 100 euro al giorno, ovvero, 700 euro a settimana. In effetti, già un po’ di tempo fa erano trapelate delle notizie secondo le quali i concorrenti di quest’anno siano stati pagati davvero una miseria. Questo, però, non è stato l’unico argomento affrontato dal ragazzo.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Pietro sbugiarda autori e cast: ecco cosa gli avrebbero fatto

Durante l’intervista, infatti, Pietro Fanelli ha svelato anche di alcune cose che non gli sono piaciute nel programma. Nel dettaglio, ha detto che, inizialmente, era stato accolto di buon grado dallo staff e anche dai presenti in studio, conduttrice e opinionisti. Con il passare del tempo, poi, nel momento in cui ha deciso di svelare in diretta alcune cose che accadevano dietro le quinte e che non gli piacevano, gli hanno fatto terra bruciata. Tutti hanno iniziato ad attaccarlo e a storpiare la sua immagine.

Nello specifico, infatti, Pietro ha accusato gli autori di averlo manipolato e di aver storpiato la sua immagine mediante dei filmati colmi di censure e di modifiche. Il tutto per mostrare un’immagine di sé quasi caricaturale e ridicola. Quando si è reso conto di tutto ciò, dunque, ha deciso di andare via. Anche in questa fare, poi, Fanelli ha svelato che gli autori lo avrebbero pregato di restare in quanto lui era il vero protagonista di questa edizione e che ne avrebbe tratto vantaggio economicamente da questa esperienza. Pietro non ne ha voluto sapere, è andato via ed ha ammesso che non metterà più piede in una trasmissione così. Per contro, invece, potrebbe accettare qualche invito in qualche programma serio, magari della Rai.