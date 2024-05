Qual è la data della finale dell’Isola dei Famosi 2024? Questa è la domanda che in molti si stanno ponendo, specie dopo i risultati fallimentari ottenuti dal punto di vista degli ascolti. Essa, inizialmente, doveva essere fissata al 10 giugno, poi ci sono stati svariati cambiamenti di palinsesto, che hanno riguardato anche il giorno di messa in onda settimanale, o meglio, i giorni di messa in onda. Questo, dunque, ha cambiato le carte in tavola, anche a causa dei bassi ascolti, che hanno spinto a credere in una finale anticipata. Ebbene, vediamo quali sono gli ultimi aggiornamenti sulla questione.

Ecco quale sarebbe la data della finale dell’Isola dei Famosi

L’edizione di quest’anno dell’Isola dei Famosi è quella meno vista di sempre. Tale situazione ha spinto Mediaset a correre ai ripari, cambiando più volte i palinsesti, cercando di trovare la collocazione settimanale più idonea o comunque meno dolorosa possibile. Ebbene, per il momento, si è deciso di continuare con il doppio appuntamento settimanale, fissato al mercoledì e alla domenica.

In merito alla data della finale dell’Isola dei Famosi, invece, ieri era trapelata la notizia circa il fatto che il reality show avrebbe chiuso i battenti domenica 9 giugno. I vertici dell’azienda, dunque, pare avrebbero scelto di non anticipare la chiusura del programma, malgrado i risultati ottenuti.

Le informazioni contrastanti trapelate

Dopo la diffusione di questa notizia, però, Gabriele Parpiglia ha svelato che ci sarebbero delle incongruenze in merito alla data della finale dell’Isola dei Famosi. Nel corso di una precedente puntata di Casa Sdl, infatti, Dario Maltese aveva dichiarato che mancassero quattro puntate alla finale. Se il programma mantiene il doppio appuntamento, però, questo implica che la finale dovrebbe essere prevista per mercoledì 5 giugno.

L’alternativa è che la trasmissione rinunci al doppio appuntamento settimanale, almeno per una volta, probabile magari il 2 giugno, che è un giorno festivo. Inoltre, stanno trapelando anche delle voci secondo le quali sembrerebbe che il format potrebbe addirittura allungarsi fino a mercoledì 12 giugno. Ad ogni modo, tra tutte queste notizie confuse, pare che la data più papabile sia domenica 9 giugno. Non resta che attendere per vedere se sarà davvero così.