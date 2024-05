Ha preso il via nella primavera del 2024 il nuovo programma che vede sbarcare in prima serata su Rai 2 una delle punte della conduzione, Alessandro Cattelan. L’ex veejay ha portato un format tutto nuovo, Da vicino nessuno è normale, andato in onda sul secondo canale a partire da lunedì 20 maggio. Tantissimi gli ospiti che si sono alternati sul palco di quello che è definito “people show”.

A fare da filo conduttore della trasmissione infatti, ci sono proprio le persone, famose e non, che si mettono in gioco rivelando in tv quali siano le loro più assurde stranezze. Dopo l’annunciata assenza di Fedez nella prima puntata, si sono alternati nel salottino di Cattelan vip amatissimi dello spettacolo, tra cui Angelina Mango, Elettra Lamborghini ed Antonio Cassano.

Per chi si fosse persa l’opportunità di seguire in prima visione le trasmissioni di Da vicino nessuno è normale, restano comunque delle valide alternative per recuperare in tutta comodità.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Da vicino nessuno è normale, come vedere la replica in Tv

Divertente ed originale, il nuovo programma targato Rai e condotto da Alessandro Cattelan continua a riservare sorprese ai telespettatori ogni lunedì in prima serata. Le trasmissioni procedono su Rai 2, ma chi non è riuscito a seguire nella messa in onda tradizionale si sta già domandando se ci sia qualche possibilità di poter rivedere le puntate in replica in Tv.

Per il momento tuttavia, i canali Rai del digitale terrestre non prevedono nei loro palinsesti una programmazione dedicata alle repliche di Da vicino nessuno è normale. L’unica opportunità di vedere il people show di Cattelan dunque, è soltanto quella della prima visione, salvo eventuali decisioni future dell’azienda.

Da vicino nessuno è normale, come vedere le repliche in streaming

Fortunatamente, ormai da diversi anni la Rai offre ai telespettatori un’opzione molto interessate alla classica trasmissione Tv. Si tratta infatti, della possibilità di rivedere i contenuti proposti sui diversi canali anche in streaming, dunque scegliendo comodamente quando e come. Questo grazie alla piattaforma RaiPlay, un vero e proprio contenitore di programmi, film e serie. Tra questi, adesso, è possibile trovare anche Da vicino nessuno è normale. Sono diversi i dispositivi attraverso i quali accedere ai video.

Come vedere Da vicino nessuno è normale tramite Smart Tv

Rivivere l’esperienza della messa in onda televisiva è possibile per chi possiede una Smart Tv. Questa infatti, consente di cercare tra le proprie applicazioni già presenti o di installare in pochi secondi l’app di RaiPlay. Una volta avviata quest’ultima grazie ad una connessione ad internet, verrà richiesto di effettuare un accesso per procedere alla visione dei contenuti.

Si tratta dunque, di inserire i dati del proprio account registrato, o in alternativa proseguire all’iscrizione totalmente gratuita e veloce. Una volta fatto ciò, non resta che cercare tramite il simbolo della lente d’ingrandimento il programma digitando il titolo. In alternativa, si può selezionare la sezione “Catalogo” del menù di navigazione e scegliere “Programmi”.

In entrambi i casi si giungerà ad un banner che riporta l’immagine dello show. Dopo averci cliccato si verrà indirizzati ai diversi contenuti. Infine, basterà cliccare sul video di proprio interesse scegliendo tra le clip dei momenti più belli e le puntate intere.

Come vedere Da vicino nessuno è normale tramite smartphone, tablet e PC

La piattaforma Raiplay è raggiungibile anche attraverso un PC, in questo caso utilizzando un browser nel quale digitare l’indirizzo www.raiplay.it. Dopo aver effettuato l’accesso tramite account registrato o nuova iscrizione, bisognerà poi cercare Da vicino nessuno è normale utilizzando la lente d’ingrandimento o il menù principale. Una volta fatto ciò, non resterà che scegliere il video della puntata che si desidera rivedere.

Ma per chi invece, vuole fruire dei contenuti anche tramite altri dispositivi, come smartphone o tablet, questa possibilità si presenta grazie all’applicazione di RaiPlay per mobile. Tramite il proprio marketplace dunque, si scaricherà gratuitamente quest’ultima, avviandola ed entrando tramite un account. Anche in questo caso si potrà seguire il procedimento esposto in precedenza. Sarà sufficiente ricercare il programma tramite titolo con la lente d’ingrandimento per approdare direttamente a tutti i contenuti caricati sulla piattaforma e godersi in tutta tranquillità il programma di Cattelan.