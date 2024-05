Si presenta come uno dei più giovani telegiornali della televisione italiana, eppure in breve tempo è diventato uno degli appuntamenti con l’informazione più importanti dei palinsesti. Il TG di LA7 è nato infatti, di conseguenza alla creazione della stessa rete nell’anno 2001. Il notiziario passò così da TMC News a TG LA7, sotto la prima direzione di Gad Lerner.

Sono diverse le modifiche che subisce nel corso degli anni, ma segue un taglio nuovo a partire dal 2006, quando il direttore Antonello Piroso ne da un’impostazione più mirata agli approfondimenti. Il 2007 infine, è l’anno che segna l’arrivo alla direzione di Enrico Mentana, che ne diventa anche volto dell’edizione principale.

Il TG LA7 può vantare un primato nazionale: è stato il primo telegiornale a trasmettere in formato 16:9. Sono diverse le fasce orarie in cui attualmente viene trasmesso in diretta il telegiornale, ma vi sono anche varie possibilità di rivederlo in replica e streaming.

Quando va in onda il TG LA7 in tv

Proprio come i suoi competitor nazionali, anche il telegiornale di LA7 offre diverse opportunità di rimanere aggiornati con l’informazione e l’attualità durante la giornata. Sono molti inoltre, gli approfondimenti e le rubriche ad esso collegate e proposte nell’arco della settimana. Per seguire in diretta le edizioni del TG LA7 non resta dunque che sintonizzarsi sul canale utilizzando un comune apparecchio televisivo dotato di digitale terrestre integrato e decoder negli orari prestabiliti dal palinsesto.

Le principali sono le edizioni delle ore 13.30, di una durata da 35 a 45 minuti, e delle ore 20.00, con una durata di 35 minuti circa. In entrambe le puntate, vengono proposte le notizie più importanti della giornata. Non manca però anche una brevissima edizione del canale LA7d, che va in onda alle ore 18.15 con una durata di 5 minuti. I più mattinieri invece, possono seguire l’appuntamento delle ore 7.40, mentre l’ultima edizione è quella della notte, che dura 10 minuti e viene trasmessa ad un orario variabile, successivamente alla fine dei programmi di prima e seconda serata.

Come rivedere il TG LA7 in streaming tramite browser

Come tutti i telegiornali, anche TG LA7 non prevede la messa in onda di vere e proprie repliche. Rivedere le edizioni andate in onda durante la giornata tuttavia, è possibile grazie al sito ufficiale di LA7. Sarà sufficiente dunque, un PC o un dispositivo con browser, dal quale bisognerà collegarsi al link www.la7.it.

Tramite il simbolo della lente d’ingrandimento presente nel menù principale poi, si dovrà digitare “TG LA7”. Si verrà così indirizzati direttamente ad una sezione specifica in cui trovare i video delle puntate già trasmesse del telegiornale, catalogate per giorno ed orario. Naturalmente, trattandosi di contenuti in scadenza, potrebbero non essere più disponibili per la visione una volta trascorso il tempo limite. Non resterà infine che scegliere il video ed avviarlo per rivedere il telegiornale.

Come rivedere il TG LA7 in streaming tramite altri dispositivi

Quando vedere il telegiornale di LA7 diventa impossibile tramite TV o PC, un’ulteriore possibilità resta grazie all’applicazione ufficiale. Tramite uno smartphone, un tablet o un altro dispositivo compatibile, si potrà scaricare ed installare l’app LA7, una vera e propria raccolta di contenuti di cui fruire comodamente e in modo totalmente gratuito in qualunque momento della giornata.

Anche in questo caso, un simbolo della lente d’ingrandimento conduce ad una rapida ricerca. In alternativa si possono sfogliare i video presenti sulla piattaforma dalla sezione “On Demand”. L’applicazione di LA7 permette, in particolar modo, di rivedere le puntate dell’edizione Speciale del TG, condotta da Enrico Mentana. Sono diversi i temi trattati, dall’attualità e la guerra alle elezioni politiche, fino agli Oscar 2024.