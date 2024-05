Khady Gueye è stata eletta nuova leader dell’Isola dei Famosi per questi giorni. Per la modella si tratta della priva volta che ricopre questo incarico, pertanto, ha preso una decisione molto importante che ha generato un po’ di caos e sgomento tra i compagni d’avventura. Ecco cosa ha detto.

La nuova sfida per Khady Gueye all’Isola dei Famosi

Dopo l’infortunio subito nel corso della puntata di ieri dell’Isola dei Famosi, Khady Gueye si è ripresa. Anche se il dolore e lo spavento sono stati forti, adesso la situazione sembra andare decisamente meglio. La giovane, infatti, sta cominciando a cimentarsi attivamente nel ruolo di leader, per lei assolutamente nuovo. Proprio per tale motivo, la veterana Matilde Brandi ha voluto farle delle domande su come ha intenzione di comportarsi. Ebbene, le risposte hanno generato un certo sgomento.

Khady ha ammesso che si dedicherà molto in questo nuovo incarico. La giovane ha lottato tanto per riuscire ad accaparrarsi la collana da leader, in quanto era l’unica cosa che le mancava per reputare questa esperienza realmente completa al 100%. Ad ogni modo, la giovane ha anche aggiunto di voler rivoluzionare il ruolo, sta di fatto che si comporterà come mai nessuno ha fatto prima d’ora.

Concorrenti in ansia per la scelta di Khady, alcun nominati si sfogano

La leader Khady Gueye ha ammesso che, ormai, i concorrenti hanno trovato un giusto equilibrio per fare le cose, quindi al di là di chi gestisce la situazione, un po’ tutti sanno già cosa fare. Ad ogni modo, entrando un po’ più nel merito della faccenda, la giovane ha detto che sarà una leader equa e, soprattutto, una leader che gode l’attimo, quindi non ha intenzione di andare a risparmio. Tutto sarà in abbondanza. Le sue affermazioni hanno lasciato un po’ spiazzati tutti gli altri compagni d’avventura. Lei stessa ha ammesso di aver notato alcuni volti piuttosto perplessi ma, almeno per il momento, non è una cosa che la preoccupa.

Al di là di questo, poi, i due neo-nominati Matilde Brandi ed Edoardo Stoppa hanno commentato questa nuova sfida nella quale devono cimentarsi. Entrambi si sono detti pronti a mettersi in gioco, anche perché, arrivati a questo punto, tutti devono passare per il parere del pubblico almeno una volta.