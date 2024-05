Siamo ormai agli sgoccioli all’Isola dei Famosi e i concorrenti del programma sono piuttosto stanchi e desiderosi di arrivare fino alla fine. Questo sta contribuendo a far nascere delle discussioni anche su cose che, in realtà, dovrebbero portare solamente gioia e serenità. Questo è ciò che è accaduto tra Matilde Brandi e Artur Dainese in queste ore. Ecco che è successo.

Artur Dainese fa innervosire Matilde Brandi all’Isola dei Famosi

L’alba del 50esimo giorno all’Isola dei Famosi è spuntata con una bella discussione tra Artur Dainese e Matilde Brandi. Il primo si è cimentato nella pesca e, per sua fortuna, o forse anche bravura, è riuscito a procacciare un bel po’ di cibo. Il naufrago, infatti, è tornato a riva con il bottino dicendosi particolarmente soddisfatto e fiero della sua impresa.

Gli altri compagni d’avventura, ovviamente, sono stati molto felici, poiché avrebbero potuto mangiare del buon pesce in quantità anche piuttosto abbondante. Ad un certo punto, però, Artur ha pronunciato una frase che ha fatto storcere il naso alla Brandi. Nel dettaglio. si è vantato dicendo di aver compiuto questo atto eroico solo per il gruppo.

Lo sfogo di Matilde contro il compagno d’avventura

Dinanzi la spavalderia e le parole di Artur, Matilde non ha potuto fare a meno di scoppiare a ridere e di simulare un naso che si stesse allungando a causa di una bugia. Il suo gesto ha infastidito Dainese che, infatti, ha subito chiesto spiegazioni alla sua compagna d’avventura. Con fare piuttosto irritato, infatti, Dainese ha domandato alla donna come mai avesse avuto quell’uscita così infelice.

Matilde non ha esitato a replicare ed ha ammesso di non credere affatto nel gesto di altruismo di Artur. Inoltre, ha anche criticato il suo essere così spavaldo e il suo vantarsi del pesce pescato. A tal riguardo, la Brandi ha detto che Edoardo Stoppa sia solito fare spesso razzia di pesci, eppure non si è mai pavoneggiato in questo modo come lui. I due, così, si sono scontrati e, successivamente, hanno continuato a sfogarsi anche in confessionale. A quanto pare, Matilde e Artur non nutrono simpatia reciproca. Non resta che attendere la puntata di domani dell’Isola dei Famosi per vedere il pubblico per chi propenderà, considerando che entrambi sono tra i nominati.