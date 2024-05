Anche se Ida Platano non è riuscita a trovare l’amore a Uomini e Donne neppure quest’anno, almeno è riuscita a trovare l’amicizia. La dama, infatti, ha stretto un forte rapporto con Gemma Galgani, che l’ha molto sostenuta in studio quando i suoi corteggiatori non si sono comportati bene. Ebbene, adesso che il talk show è giunto al termine, le due hanno deciso di incontrarsi per trascorrere del tempo insieme. In tale occasione, si sono fatte delle sorprese e scambiate parole importanti.

L’incontro tra Ida e Gemma dopo Uomini e Donne: regali e sorprese

L’amicizia tra Ida Platano e Gemma Galgani è più forte che mai. Malgrado gli impegni lavorativi soprattutto della prima, quest’ultima ha deciso di prendersi un po’ di tempo libero per raggiungere la Galgani a Torino. La donna si è mostrata dapprima su di un treno, cosa che ha spinto molti a credere che, in realtà, potesse essere diretta altrove. Dopo poco, poi, si è mostrata in compagnia di Gemma, la quale l’ha accolta alla stazione portandole un bouquet di chupa-chups.

Successivamente, le due donne si sono recate presso un bar a prendere un caffè e, in tale occasione, hanno registrato delle Instagram Stories in cui si sono dette cose importanti. Nello specifico, le due hanno voluto salutare i loro fan e ribadire quanto, in realtà, il valore più importante che ci sia resti l’amicizia. Gemma e Ida, poi, si sono abbracciate e, in seguito, si sono concesse anche un pranzo con tanto di calice di vino per brindare.

Ida si dedica solo all’amicizia, ma Mario Cusitore non molla, colpi di scena in arrivo?

Insomma, le due donne sono davvero legate l’una all’altra e pare proprio che nulla possa distruggere la loro amicizia. Ad ogni modo, la Platano ci ha tenuto a ribadire che nella sua vita, al momento, ci sia solo posto per l’amicizia, dopo tutto quello che ha passato.

Nelle scorse ore, però, sul web sono trapelate altre indiscrezioni, che la vedevano in procinto di fare la pace con Mario Cusitore. Il ragazzo, infatti, pare che sia realmente innamorato di Ida e, di conseguenza, pronto a fare ogni cosa pur di riconquistarla. Inoltre, anche Mario mediante le sue IG Stories ha annunciato che, pare proprio dal punto di vista sentimentale, presto ci saranno delle belle notizie. Che sia davvero così?