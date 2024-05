Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per martedì 28 maggio 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di martedì 28 maggio 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, la luna ti guarda positivamente con un sestile e numerosi astri ti mostrano il loro favore, inclusi il sole, Giove e Venere. Nonostante tu possa trovarti in un percorso pieno di sfide e complicazioni, troverai che tutto ciò ha una ragione valida. Ora è il momento non solo di focalizzarti sul tuo futuro, ma anche di concepire nuovi progetti che hanno a che fare con la casa, l’amore e questioni economiche in sospeso. Sì, tra il 2021 e il 2023 hai affrontato dei problemi, però esistono belle novità all’orizzonte. Dunque, non rinunciare a nessuna possibilità per avanzare nella tua vita.

Oroscopo del Toro

Il Toro si trova in una posizione incerta, vacillante tra il proprio passato e il presente. È chiaro che giugno sarà un mese significativo per loro, con la seconda metà in particolare che si prevede essere determinante. Di conseguenza, ci sono quelli nati sotto il segno del Toro che dovranno necessariamente rivedere certi accordi. Non dimentichiamo inoltre che il passaggio di Mercurio nel segno, avvenuto da poco, induce a riflettere sulle questioni legate alla contabilità. Continuo a sostenere che il prolungato transito di Giove nel segno del Toro ha sollecitato un cambiamento. Un cambiamento che inizialmente sembrava difficile da realizzare, ma che ora si rivela essere un vero atto di liberazione.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, il periodo che va dalle prime giornate di giugno fino alla metà del mese è di vitale importanza, specialmente per coloro che cercano di liberarsi da un problema di salute o per coloro che desiderano dedicare il proprio tempo all’amore, alle amicizie, agli incontri e alle relazioni. Sappiamo bene che l’impulsivo segno dei gemelli anela divertimento in amore e rifiuta la routine anche nel proprio ambiente di lavoro. Il momento impone di prendere decisioni significative. La vostra realizzazione personale è a portata di mano, tutto è legato alle vostre competenze intrinseche. Le costellazioni indicano chiaramente le opportunità da non perdere.

Oroscopo del Cancro

Cancro, frequentemente affronto l’argomento dell’amore in relazione a te. Questo perché ritengo che il lavoro non possa essere l’unica attenzione per chi è nato sotto questo segno. Infatti, il Cancro ha bisogno di dare e ricevere amore. Inoltre, guardando all’astrologia, le stelle di giugno pronosticano intense emozioni. Presto beneficeremo dell’arrivo di Venere nel segno, quindi sarà un buon momento per allargare le conoscenze e rafforzare le amicizie. Puoi anche aspettarti una decisione importante a breve. Particolarmente interessante sarà l’oroscopo per le nuove esperienze emotive. Se una relazione è in pericolo, prima di lasciarla andare, è necessario valutare quanto sia realmente importante.

Oroscopo del Leone

Leone, da un certo punto di vista, potremmo dire che maggio è stato un periodo per rimettersi in sesto, più che un tempo per passare all’azione. Sotto il miglior aspetto, qualcuno potrebbe aver avuto delle difficoltà e ora è desideroso di rimediare. Tuttavia, immagino che concordiate con me che, almeno fino al 20, non ci sono state clamorose novità. Ci sono state persone addirittura costrette a prendersi cura della propria salute. Il Leone, noto per la sua fortezza, può trovarsi a fronteggiare dei momenti di sfavore. Quindi, lasciamo il passato alle spalle e focalizziamoci sul futuro, poiché giugno sembra promettere animo e coraggio. Anzi, sia giugno che luglio si prospettano come mesi fondamentali per quanto riguarda il lavoro e l’amore.

Oroscopo della Vergine

Cari Vergine, è importante ricordare in questi tempi che sarà necessario dimostrare la vostra forza. Potreste trovarvi di fronte a sfide, avversità o individui che utilizzano tattiche poco leali per destabilizzare la vostra serenità. Evitate di cedere alla provvocazione e mantenetevi distanti da queste negatività. Fate in modo che le incomprensioni vi scorrano sopra senza lasciar segno. Che sia nei rapporti amorosi, familiari o tra genitori e figli, potreste avvertire qualche tensione o disaccordo. Tuttavia, non è nulla di catastrofico! Sapete indubbiamente operare in maniera logica e razionale, ma fate attenzione: potreste interagire con persone che non si comportano allo stesso modo.

Oroscopo della Bilancia

L’equilibrio astrale del segno Bilancia predice che non è opportuno inciampare sulle pietre di ostacolo che il passato potrebbe presentare. È un dato di fatto che esistono numerose circostanze da lasciarsi alle spalle, tuttavia, osservando la mappa stellare delle prossime due settimane, si intravedono punti di luce che potrebbero rivelarsi significativi. Coloro che hanno dedicato sforzi nella direzione corretta potrebbero trovare almeno un premio, un attestato di conferma o, se le stelle sono a favore, qualcosa di ancora più sostanzioso. Dal momento che il cielo astrale è pieno di risorse promettenti, è il momento ideale per sfidare se stessi lanciando nuovi progetti e, se si fanno valere le proprie competenze, si potrebbero raggiungere i risultati sperati. L’ambito affettivo, tuttavia, necessita di una cura particolare.

Oroscopo dello Scorpione

Lo Scorpione, uno dei segni dello zodiaco, ha attraversato un Maggio molto intenso sia fisicamente che personalmente. I suo rapporti, ad esempio con il Leone e l’Acquario, sono sembrati tesi e complicati. Alcuni avranno persino ipotizzato un’insolita cospirazione astrale, a causa dell’andamento sfavorevole e dei disagi fisici sperimentati nelle recenti settimane. Ma, lasciamo alle spalle questo periodo. Giugno promette di essere un mese significativo, ancora di più a partire dal 14. Quindi, è il momento di dare il via non solo a nuove iniziative, ma anche a una riorganizzazione completa della propria esistenza, sia dal lato emotivo che da quello lavorativo.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, se ultimamente ti senti un po’ giù, potrebbe essere perché sembra che alcune persone, in un modo o nell’altro, siano ostili. Può accadere, specie quando si percepisce un’ingiustizia, di avvertire un po’ di rancore. Ma da Paolo Fox, ti consiglio di non cedere alle provocazioni. Per quanto riguarda i tuoi rapporti con Pesci e Vergine, potrebbero presentarsi delle sfide nelle prossime tre settimane. Cerca di mantenere la calma, nonostante il tuo spirito ardente da segno di fuoco ti spinga a reagire. Quando si tratta di amore, prima di porre fine o rivedere una relazione, è importante riflettere.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, attenzione: per te si prospetta la risoluzione vincente di un’impresa entro la metà iniziale di giugno. Non posso non anticiparti che la fase conclusiva di questo mese sarà caratterizzata da un cambiamento deciso e significativo. Ci saranno alcune questioni che necessiteranno di una revisione, ma non preoccuparti, piuttosto focalizziamo l’attenzione su quello che sta succedendo ora. Ti vedo in ottime condizioni, pronto e aperto al cambiamento: un elemento di rilievo specialmente se recentemente hai affrontato delle difficoltà…

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, vi avevo preannunciato che l’inizio di Maggio sarebbe stato particolare, un po’ nebuloso, ma non perdete la speranza perché tutto si capovolgerà positivamente a fine Giugno. Giorno dopo giorno, molte persone noteranno questa progressiva opportunità di risarcimento, e perché no, una gratificante soddisfazione in campo affettivo. Gradite dunque questo firmamento? Emana liberazione. È necessaria un’attiva partecipazione agli eventi in atto, perciò i nati sotto il segno dell’Acquario, che stanno sperimentando dubbi o affrontando la monotonia, dovranno agire in prima linea per sfruttare al meglio questo periodo di recupero e forse riscoprire la complicità con persone che si erano allontanate.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, si consiglia di stare al largo dalle complicazioni. Potrebbe essere che alcuni di voi annuncino la fine di una collaborazione in questi giorni. Non sarò io a domandarvi se ci sarà un rinnovo del contratto. In generale, si potrebbe dire che il vostro orgoglio in campo amoroso sia decisamente marcato. Dopotutto, perché dovreste richiedere la compagnia di una persona quando quest’ultima si dovrebbe fare sentire di sua iniziativa e assumersi delle responsabilità? Si trovano in uno stato di incertezza i rapporti occasionali o le interazioni in cui non c’è la volontà di comunicare. Si tende a dare tutto per scontato, ma è prudente mantener prestare molta attenzione: non vorrei che certe situazioni vi provochino eccessiva angoscia o ansia. Mantenete la calma e il sangue freddo. Gestite con cura le vostre relazioni affettive, nello stesso modo in cui dovreste farlo con quelle professionali.

