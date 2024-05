Dopo la messa in onda della puntata di Uomini e Donne inerente la scelta di Daniele Paudice, Marika Abbonato ha rilasciato un’intervista alla redazione, in cui ha fatto delle confessioni davvero interessanti. La giovane ha ammesso di essere felice per come siano andate le cose, in quanto se il tronista avesse scelto lei, gli avrebbe risposto di “No”. Queste affermazioni hanno generato molto sgomento sul web, sta di fatto che in tanti l’hanno attaccata accusandola di essere andata a UeD solo per visibilità. La giovane, dunque, ha sentito il bisogno di intervenire per fare delle precisazioni.

Le confessioni di Marika Abbonato dopo la scelta di Daniele Paudice: era un “No”

Marika Abbonato non è stata scelta da Daniele Paudice. La protagonista, però, è apparsa alquanto consapevole dell’epilogo che avrebbe preso il suo percorso, sta di fatto che, senza polemizzare minimamente, è andata via dallo studio. Dietro le quinte, poi, la giovane ha rilasciato delle dichiarazioni molto pesanti. Nel dettaglio, ha detto che il suo sarebbe stato un “No” in caso di scelta.

Questo perché, ormai, si era convinta che il tronista fosse più preso da Gaia e, nel caso in cui avesse scelto lei, lo avrebbe fatto solamente per comodità, dato che lei è una ragazza più libera, spensierata e senza figli. Proprio per questo, la protagonista ha ribadito di essere felice che Daniele abbia scelto con seguendo il suo cuore. Tali parole, però, hanno generato un bel po’ di sgomento. In tanti sul web hanno attaccato Marika accusandola di aver preso in giro tutti.

La spiegazione di Marika dopo i numerosi attacchi

Dopo aver ricevuto tantissimi messaggi con accuse, allora, Marika ha scelto di pubblicare un lungo commento sui social, in cui ha spiegato meglio il suo punto di vista. Se è rimasta in studio fino alla fine, non è stato per visibilità, ma perché sperava che, prima o poi, le sue sensazioni nei riguardi di Daniele e Gaia cambiassero. Questo, però, non è avvenuto, cosa che l’ha portata a dichiarare che sarebbe stata un “No”.

Marika si è soffermata su alcune reazioni avute da Daniele durante questo percorso, come quando ha pianto dopo il bacio con Gaia, cosa non avvenuta con lei, o quando si è commosso dopo aver visto i momenti migliori con la Gigli. Le lacrime non si controllano quindi, in quel momento, il ragazzo ha dimostrato palesemente la sua preferenza, e se non l’avesse seguita, non avrebbe scelto con il cuore. La Abbonato, dunque, ha concluso dicendo di aver maturato questa decisione a malincuore, ma non avrebbe accettato di essere il ripiego, quindi, si sarebbe tirata indietro lei.