La puntata del 23 maggio di Uomini e Donne è stata incentrata sulla scelta di Daniele Paudice. Il ragazzo era molto emozionato ma, al contempo, felice di portare a compimento il suo percorso con la corteggiatrice che gli ha fatto battere il cuore. Ecco cosa è successo.

Ingresso in studio, momenti più belli e ultime esterne prima della scelta di Daniele a UeD

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne Daniele ha fatto la sua scelta. Il giovane è entrato in studio vestito di tutto punto, sta di fatto che Maria De Filippi si è complimentata con lui per il suo look. Poi sono stati trasmessi i momenti più belli vissuti con Marika Abbonato e quelli con Gaia Gigli. Specie durante la messa in onda di questo secondo filmato, il giovane si è commosso. Poi le due ragazze sono entrate in studio. Marika aveva un abito lungo metallizzato, mentre Gaia ha scelto un vestito rosso fuoco con un ampio spacco.

L’attenzione, poi, si è focalizzata sulle ultime esterne trascorse in una villa con entrambe. La Abbonato era un po’ tesa, sta di fatto che ha rivelato di avere paura di essere scelta solo perché Daniele ha paura delle situazioni che dovrebbe affrontare con l’altra. Lui è rimasto piuttosto male, sta di fatto che hanno discusso. In studio, poi, Marika ha continuato a ribadire di credere che il tronista sia più preso da Gaia. L’esterna, poi, è proseguita, e i due si sono riappacificati. Quella con la Gigli, invece, è stata sin da subito più leggera e serena. Il tronista ha scritto delle splendide lettere per entrambe le ragazze, poi Gaia gli ha fatto una sorpresa regalandogli una coperta con la di sopra tutte le loro foto più belle.

La scelta di Paudice e reazioni delle corteggiatrici

Una volta visti tutti i contenuti inerenti le esterne, le due ragazze sono state invitate ad uscire dallo studio. Come da prassi, la prima ad essere chiamata è stata Marika, ovvero, la non scelta. Daniele ha ammesso di essere stato travolto da lei, tuttavia, nel momento in cui si è soffermato a pensare ad un loro possibile rapporto al di fuori, ha capito che il suo cuore andava dall’altra parte. Marika è stata piuttosto calma e rassegnata, in quanto era sicuro che questo sarebbe stato l’epilogo. La ragazza ha detto di essere contenta che Daniele abbia scelto con il cuore, poi lo ha salutato ed è andata via.

Marika non è la scelta di Daniele! #UominieDonne pic.twitter.com/QFQsRYnBBp — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 23, 2024

Poi è stata la volta di Gaia. Il ragazzo ha elencato prima i pregi della corteggiatrice, e poi è passata ai difetti. Dopo aver fatto un breve discorso, poi, ha concluso prendendo la giovane un po’ in giro e dicendole di essere dispiaciuto, ma lei è la sua scelta. Lei si è commossa, poi i due si sono baciati e abbracciati sotto una pioggia di petali rossi.