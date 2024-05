Che ne sarà della prossima edizione di Pomeriggio 5? Da tempo, ormai, si vocifera circa il mancato rinnovo di Myrta Merlino alla conduzione del talk show pomeridiano. Al suo posto sembrava essere pronta a sbarcare Cesara Buonamici. A quanto pare, però, le cose non sarebbero così scontate. Ecco cosa è emerso in queste ore.

Cesara Buonamici rifiuta la conduzione di Pomeriggio 5?

Sull’ultimo numero del magazine Oggi è stata diffusa una notizia alquanto incresciosa che riguarda Pomeriggio 5. Nello specifico, lo show attualmente condotto da Myrta Merlino, con la collaborazione di Giuseppe Brindisi che l’ha sostituita svariate volte, pare sia rimasto sprovvisto di conduttrice. Pier Silvio Berlusconi sembrerebbe essere molto propenso ad avere Cesara Buonamici alla guida del format, tuttavia, la donna non sarebbe così entusiasta.

Pare, infatti, che la Buonamici possa rifiutare, alla fine, di condurre Pomeriggio 5. I suoi impegni con il TG5 e con la prossima edizione del Grande Fratello potrebbero assorbirla totalmente rendendole impossibile accettare l’ennesimo incarico. Questo, dunque, pone il programma in una situazione piuttosto complessa. Chi andrà a condurre il programma?

Myrta Merlino trasloca su Rete4: cosa si sa

L’ipotesi Myrta Merlino sembra essere invalidata. Alla donna, a partire dall’anno prossimo, dovrebbe essere affidata la guida di un programma decisamente più affine e in linea con le sue corde. Quasi certamente, infatti, la donna dovrebbe passare su Rete4 e condurre Zona Bianca, attualmente condotto da Giuseppe Brindisi.

Pomeriggio 5, dunque, potrebbe essere affidata a una delle altre due conduttrici in lizza per l’incarico di conduttrice, ovvero, Simona Branchetti e Veronica Gentile. Tutto, però, è ancora in divenire, In queste settimane ci saranno le riunioni in azienda per definire i dettagli della prossima stagione televisiva e, dunque, dovrebbero trapelare delle informazioni un po’ più concrete in merito a quello che accadrà. Non resta che attendere per scoprirlo.