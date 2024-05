Raffaella Carrà è stata e sarà sempre un’artista che ognuno di noi porterà nel cuore. Sono ormai passati quasi tre anni da quando ci ha lasciati. E proprio in occasione dell’anniversario della sua morte, la Rai ha deciso di omaggiarla dedicandole uno speciale documentario, La nostra Raffaella. Scopriamo quando e dove andrà in onda, oltre che tutti i dettagli del caso qui di seguito.

La nostra Raffaella, il documentario sulla Carrà

La nostra Raffaella sarà un vero e proprio documentario sulla Carrà che racconterà la vita della grande ed indimenticabile artista, fin dai suoi primi passi nel mondo dello spettacolo. La produzione è di Rai Documentari, prodotta da Aurora Tv. Dove sarà possibile vedere La nostra Raffaella? In prima serata su Rai 1, a partire dalle ore 21.30, questo sabato 25 maggio 2024.

Un appuntamento davvero imperdibile per tutti i fan della Carrà in cui saranno presenti anche degli ospiti che sono stati vicini a Raffaella, che l’hanno conosciuta molto bene. Tra gli altri ci saranno infatti: Enzo Paolo Turchi, Bruno Vespa, Maria Grazia Cucinotta, la cantante Noemi e Irene Ghergo. Grazie alle loro testimonianze, i noti personaggi tv regaleranno al pubblico Rai dei nuovi racconti su Raffaella Carrà, permettendo a tutti i telespettatori di scoprire ancora meglio che donna e che artista era.

Durante la speciale trasmissione, inoltre, si passerà anche per dei luoghi che sono stati molto importanti nella vita lavorativa di Raffaella: dall’Auditorium del Foro Italico, fino al Teatro delle vittorie ed il centro della produzione tv di via Teulada. Insomma, un’occasione davvero unica per ricordare l’unica e sola Raffaella Carrà.