L’amicizia tra Ida Platano e Gemma Galgani prosegue anche fuori da Uomini e Donne. Le due dame si sono conosciute del programma e subito hanno notato di avere un certo feeling. Forse accumunate dallo stesso destino, ovvero, una certa sfortuna in ambito sentimentale, le due protagoniste sono diventate con il tempo sempre più amiche. In queste ore, infatti, la più grande delle due ha voluto spiazzare l’amica con una dedica molto toccante, in virtù anche del difficile momento che sta affrontando. Ecco cosa ha detto.

Il legame profondo tra Ida e Gemma fuori da UeD

Come tutti i telespettatori di Uomini e Donne sanno, l’ex tronista ha ricevuto l’ennesima delusione all’interno della trasmissione. Ancora una volta, la parrucchiera si era messa in gioco e stava iniziando a crederci, quando ha ricevuto dai suoi corteggiatori un trattamento decisamente poco carino.

Se l’amore non sembra proprio riuscire ad andare per il verso giusto, però, lo stesso non può dirsi per l’amicizia. A restarle sempre accanto, sia dentro sia fuori UeD, è stata Gemma Galgani. La donna ha dato luogo anche ad una forte sfuriata contro Mario e Pierpaolo un po’ di puntate fa per il modo in cui avevano trattato la sua amica. In queste ore, però, la donna ha voluto manifestare tutto l’affetto che nutre verso la Platano attraverso un commento sui social.

La Platano spiazzata delle parole della Galgani: la reazione

La Galgani ha dichiarato di aver avvertito il dolore provato da Ida nel corso delle ultime puntate a cui ha preso parte a Uomini e Donne ed ha sofferto insieme a lei. Gemma ha ammesso di comprendere benissimo lo stato d’animo della donna, dato che ci è passata diverse volte nel corso della sua vita. Ad ogni modo, la torinese ha voluto concludere il suo messaggio con un augurio nei riguardi della sua amica, ovvero, quello di riuscire a trovare la serenità che, purtroppo, ad oggi sembra ancora mancarle. Nella vita non bisogna mai perdere la speranza, in quanto quando meno lo si aspetta, le cose meravigliose capitano. Secondo Gemma, prima o poi, Ida riuscirà a trovare l’amore della sua vita.

La Platano ha apprezzato tanto le parole della sua amica, sta di fatto che ha deciso di condividerle tra le sue Instagram Stories, aggiungendo anche una breve didascalia. In essa ci ha tenuto semplicemente a rimarcare il valore dell’amicizia che, purtroppo, è sulla bocca di molti, ma nel cuore di pochi.