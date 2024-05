Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per mercoledì 22 maggio 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di mercoledì 22 maggio 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, la Luna non si trova più in opposizione, pertanto queste giornate, in particolare venerdì e sabato, si prospettano importanti. Se esistono individui che non rispetto le tue decisioni, molto probabilmente deciderai di proseguire senza di loro. Ora è il momento di circondarti solo di persone di fiducia per la realizzazione di un progetto o la conclusione di un accordo. Hai qualcosa da portare a compimento e inizia a delinearsi una settimana intrigante, e non solo per i soliti motivi.

Oroscopo del Toro

Il segno del Toro, nelle prossime 48 ore, ha l’opportunità di incontrare individui per alcuni accordi e questioni finanziarie ancora irrisolte. Sappiamo che, da sabato, Giove non è più in posizione contraria, quindi coloro che hanno una attività imprenditoriale o che devono regolare alcune questioni economiche si sentiranno più forti e favoriti. Il Toro sta già guardando avanti, pensando alla tarda primavera, all’estate perciò è un periodo propizio per mettere in cantiere piani divertenti. Si sa infatti che i nati sotto il segno del Toro, fortunatamente, apprezzano i piaceri della vita.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, affidiamoci alle favorevoli configurazioni astrali, ma daremo la priorità ad alcune promettenti opportunità che si stanno per materializzare grazie ai vari transiti planetari imminenti. Questo ci permetterà di esplorare piani più ambiziosi e persino più innovativi. È importante precisare, tuttavia, che verso venerdì è previsto un momento di nervosismo. I piani e i progetti che prendono forma in questo periodo hanno un grande potenziale, ma come sempre, il successo finale dipenderà dalle competenze individuali. Di conseguenza, questo è il momento propizio per accettare incarichi, avviare nuovi progetti o semplicemente trovare ispirazione in una brillante idea.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, non occorre aggiungere altro. Il messaggio è di forza e coraggio, proseguite sulla vostra strada. Mercurio in posizione favorevole, oltre a Giove presto attivo, promettono nuovi sviluppi. Entriamo in un biennio di grande energia, particolarmente favorevole per i giovani che iniziano un nuovo percorso e per i liberi professionisti pronti a reinventarsi. Siete persone di grande cuore, ma le sfide prolungate possono a lungo andare logorarvi. Infatti, il mese scorso è stato ricco di tensioni. Tuttavia, è ora tempo di voltar pagina e guardare al futuro con speranza.

Oroscopo del Leone

Il mio consiglio al segno del Leone è di lasciarsi alle spalle il mese di maggio, in particolare intorno al 7, dove si sono presentate alcune sfide considerevoli. È importante, prima di tutto, prestare attenzione alla propria condizione fisica e cercare di migliorare la propria salute. Verso la fine della settimana, con giovedì e venerdì, arriveranno momenti favorevoli per le questioni amorose. Attualmente, esiste anche l’opportunità di entrare in una relazione che potrebbe essere molto appagante. Le stelle favorevoli illuminano il cammino dell’amore e, soprattutto, premiano coloro che osano farsi avanti.

Oroscopo della Vergine

Vergine, la luna ti porterà benevolenza per un paio di giorni. Tuttavia, l’intersezione tra la fine di maggio e l’inizio di giugno potrebbe portarti di fronte a una sfida. Alcuni pianeti turbolenti si faranno sentire, e potrebbero riportare alla luce un antagonista poco onesto oppure potresti trovarti immerso in una situazione che desideri lasciarti alle spalle il più rapidamente possibile. Il mio consiglio? Evita di creare ulteriori turbolenze.

Oroscopo della Bilancia

Frequentemente, Bilancia, nella tua esistenza manifesti comportamenti incongruenti. Da una parte brami un’atmosfera di equilibrio, ma dall’altra ti consegui alla tua indole di elemento Aria, che spesso sfocia in qualcosa di innovativo e avanguardista, che a volte può essere fuori luogo. Considerando che non riscontri una piena appagamento, è essenziale comprendere se è opportuno apportare delle modifiche o meno. Il termine di maggio e l’inizio di giugno saranno periodi energetici, in quanto Sole, Venere e Giove saranno attivi. A meno che tu non abbia commesso una svista nel tuo percorso prezcedente e debba subirne le conseguenze, ti troverai di fronte a numerose possibilità, anche sotto il profilo della creatività.

Oroscopo dello Scorpione

Nelle recenti tre settimane, lo Scorpione ha dovuto resistere a molte influenze planetarie avverse, tuttavia, oggi, l’arrivo della Luna nel suo segno potrebbe segnare la risoluzione di qualche conflitto. Necessita di affrontare certe questioni finanziarie. A partire da sabato, la pressione di Giove si allenterà, fornendo un po’ di sollievo, una notizia positiva senza dubbio. Tuttavia, l’opposizione di Mercurio indica che questioni legate ad affitti, burocrazie e contratti richiederanno ancora delle soluzioni. In ambito sentimentale, è richiesto un maggiore impegno nello mostrare generosità e disponibilità al perdono in determinate circostanze.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, sembra che adesso sia il momento ideale per perseguire un cambiamento significativo, soprattutto perché vediamo l’allineamento dei pianeti nei vostri confronti tra la fine di questo mese e l’inizio di giugno. Se fai parte di un’azienda e avverti che alcune condizioni non sono in piena armonia, sarà il momento di decidere il tuo prossimo passo. Attualmente, per il Sagittario si profilano delle sfide da superare, e la tua innata positività sarà la chiave per affrontarle. Potrebbe esserci qualcuno che non ha rispettato le sue responsabilità causando delle complicazioni.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, finalmente si rinnova il tuo spirito combattivo dopo tre giorni di difficoltà, dando spazio a una meritata gloria. Ricorda, il successo che potrai raggiungere sarà in linea con il tuo desiderio e la tua capacità. Sembra che il mese di maggio ti abbia portato alcune risposte positive. È consigliabile rafforzare il tuo focus, includendo anche l’amore. Potrebbe capire che tendi a privilegiare la sfera pratica della tua esistenza, ma non dimenticare l’importanza dei sentimenti. Perché tralasciarli?

Oroscopo dell’Acquario

Amore e tempo sembrano essere due elementi in ricerca l’uno dell’altro per gli Acquario, un po’ come nel libro Alla Ricerca del Tempo Perduto. Il sorriso dei pianeti inizia a splendere su di loro con transiti favorevoli e l’eco delle difficoltà affrontate nelle ultime tre settimane dovrebbe essere finalmente lasciata alle spalle. Soprattutto se queste circostanze hanno avuto un impatto sulla salute fisica. Ho l’impressione che molti Acquario abbiano sperimentato problemi di benessere fisico. Nonostante lo spirito ribelle caratteristico di questo segno, consiglierei di fare affidamento sull’esperienza di esperti quando si tratta della propria salute. Ora è il momento di fondare la propria vita sentimentale su aspetti più tangibili, di rivivere emozioni pure, sincere. Non c’è più spazio per dire ‘sì’ quando si pensa ‘no’. È il periodo dell’innamoramento per molti di voi, Acquario, un trend che continuerà anche nel mese di giugno.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, la giornata si presenta intensa, arricchita dall’ottima condizione della Luna. Saturno è favorevole. In campo professionale, potresti avvertire un certo malcontento, sentire l’esigenza di cambiamenti. Queste trasformazioni sono possibili, tuttavia ricorda che il recente transito di Giove suggerisce di non dare tutto per scontato e di evitare di abbandonare situazioni sicure per insicurezze. Analogo consiglio vale per l’amore: meglio procedere con cautela almeno fino al 10 giugno, è preferibile evitare conflitti e soprattutto non chiudere precipitosamente un rapporto, per prevenire futuri rimpianti. Attendi e mantiene sotto controllo eventuali gelosie e incomprensioni.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.