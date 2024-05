Sarah Toscano non solo è stata la rivelazione di Amici 23 ma anche la vincitrice. La giovanissima cantante di Vigevano ha trionfato contro altri cinque concorrenti molto forti, riuscendo ad alzare la coppa grazie ad un incredibile sostegno da parte del pubblico che le ha fatto vincere ogni televoto possibile durante la finale del talent. E proprio poche ore dopo l’emozionante vittoria, Sarah ha incontrato la stampa. Come è riportato su TGCom24, la 18enne ha non è riuscita a chiudere occhio. Per lei vincere il programma tv è significato avere tutto il sostegno del pubblico ma non solo. Vediamo cosa ha raccontato…

Amici 23, Sarah si racconta dopo la vittoria

Come si legge su TGCom24, Sarah ha detto di essere entrata ad Amici 23 con un’autostima molto bassa. Autostima che, ora che il talent è finito, è diventata discreta. Lei però mantiene i piedi per terra. La Toscano ha spiegato che quando era piccola era abbastanza sicura di lei. Si buttava senza paure. Poi con il tempo ha capito che invece aveva dei timori, quelli di sbagliare. Le succedeva anche nel tennis. Da qui ha iniziato a dubitare di se stessa. La giovane cantante ha quindi affermato di avere dei giorni in cui si sente su, altri in cui accade tutto il contrario. D’altronde Sarah è anche molto autocritica ma solo perché vuole sempre dare il massimo possibile.

Nonostante lei abbia ammesso di non avere una importante autostima di se stessa, più volte durante il percorso nella scuola è stata definita come una Lolita 2.0. Sarah ha spiegato che inizialmente era rimasta molto male. Poi ha riflettuto ha preso solo gli aspetti positivi di questi commenti. Michele Bravi le disse che durante le esibizioni riesce ad essere ammiccante però senza mai essere volgare. E questo è ciò che Sarah vorrebbe sempre.

Sarah su Lorella Cuccarini

Sul buon percorso di Sarah ad Amici 23 ha sicuramente inciso tanto la sua prof, Lorella Cuccarini. L’insegnante ha saputo davvero indirizzare la sua allieva, darle tutti i consigli utili per arrivare dov’è arrivata. La vincitrice di Amici 23 ha spiegato che Lorella è stata un punto di riferimento che l’ha aiutata tantissimo. Per lei è stata importante una conversazione dopo una puntata in cui era arrivata seconda in classifica. Sarah pensava che la Cuccarini le volesse parlare per farle i complimenti ma non è stato così. La prof, infatti, le disse che se avesse continuato su quella strada lei non le avrebbe consegnato la maglia del serale. Lorella sentiva la sua allieva troppo bloccata sul palco. Proprio da quella conversazione è iniziato il cambiamento di Sarah.

Sarah, ecco cosa sogna adesso

Il primo EP di Sarah è già fuori e presto incontrerà i suoi fan agli instore. Ma cosa sogna la giovane cantante? Come riportato da TGCom24, la Toscano non sa benissimo quello che vuole dal futuro eppure vorrebbe portare lo stile di Dua Lipa in Italia, magari con delle produzioni internazionali. Nonostante ciò, la 18enne non vuole fare solo delle canzoni dance pop. Il suo sogno? Quello di fare un duetto con Ultimo. E Sanremo? Per lei sarebbe un onore.