Questa sera, sabato 18 maggio 2024, andrà in scena su Canale 5 la finale di Amici 23. Tanti i ragazzi a giocarsi la vittoria del talent: i ballerini Marisol e Dustin ed i cantanti, Mida, Holden, Petit e Sarah. A proposito di quest’ultima, possiamo dire che ormai è scoppiata una vera e propria Sarah mania. Da quando la giovanissima cantante ha calcato il palco del serale, infatti, ha dimostrato una crescita incredibile dimostrando, non solo di essere migliorata nel canto, ma anche nell’interpretazione, nello staging, nella comunicazione. Insomma, la piccola Sarah è quella che i fan definiscono come la ”popstar” di Amici 23. Ed indovinate un po’? Anche Carla Bruni sembra essere pazza di lei tanto da averle dedicato un contenuto social che, in queste ultime ore, è stato condiviso pure dall’insegnante dell’allieva nelle stories, Lorella Cuccarini. Scopriamo che cosa ha detto Carla Bruni su Sarah.

Amici 23, i complimenti di Carla Bruni a Sarah

Carla Bruni condiviso l’interpretazione di Sarah di una sua canzone. Poi, nella descrizione, ha spiegato che quando lei ha scritto il brano Quelqu’un m’a dit, ormai oltre vent’anni fa, proprio non si aspettava che la canzone avrebbe fatto questo percorso così bello. Non immaginava infatti che il pezzo sarebbe entrato nei cuori delle persone fino a tale punto. Per Carla era solo una canzone di un amore perduto, un dolce ritornello un po’ antico. Quando la canta il pubblico accende gli accendini e gli occhi. La Bruni ha spiegato che i giovani cantanti di tutto il mondo le danno un piacere immenso cantando il brano a loro volta. E’ sicuramente il caso di Sarah di Amici 23.

Carla Bruni ha ringraziato la Toscano e l’ha definita meravigliosa in quanto nella sua interpretazione ha messo emozione e tutta la sua delicatezza. Poi ha ringraziato anche Cristiano Malgioglio, il giudice del talent che ha deciso di inviarla la performance di Sarah. Inutile dire che Lorella Cuccarini è apparsa particolare contenta di queste parole, tanto da ricondividere tutto in una storia su Instagram, accompagnata dall’emoticon di un fuoco acceso.

Sarah vincerà Amici 23?

Ora che la Sarah mania sembra davvero essere esplosa, potrebbe essere proprio lei a trionfare tra qualche ora alla finale di Amici 23? Per i fan del talent e della cantante nulla è scontato e senz’altro lei lo merita, senza ombra di dubbio. Non ci resta che seguire la diretta di questa sera per capire se sarà proprio Sarah a vincere Amici 23!