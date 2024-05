Ultimissimo appuntamento con il daytime di Amici 23! Questo pomeriggio, venerdì 17 maggio 2024, è terminato su Canale 5 il daily del noto talent prima della finale di domani sera. Che cosa sarà accaduto in questa ultima puntata così attesa dai fan? Forse sarà stata mostrata la sorpresa fatta a Petit, come già accaduto ai suoi colleghi durante gli scorsi giorni? O magari si saranno scoperte le emozioni dei ragazzi prima della fine del loro percorso durato così tanti mesi? O quelle dei loro professori, con le annesse previsioni sul vincitore? Tutto questo e molto altro ve lo raccontiamo, come sempre, qui di seguito.

Amici 23, una sorpresa per Petit

La striscia quotidiana di Amici 23 di oggi si è aperta con la sorpresa per Petit. Così come accaduto già per gli altri concorrenti, anche il cantante è stato convocato con una scusa nello studio del pomeridiano. Al centro del palco, il giovane ha trovato del cibo: il piatto che cucinava sempre sua nonna. Quando preparava delle fettine panate con il limone, Petit si sentiva il bimbo più felice del mondo.

Improvvisamente sul led è apparso un video con le immagini di Petit da bambino, accompagnate da delle bellissime parole della sua mamma che lo ha raccontato come un bambino amorevole e tranquillo. Ma sicuramente nonna Miriam è stata una figura molto importante per lui, un legame unico ed indescrivibile anche perché è cresciuto con lei in quanto i genitori erano occupati con il lavoro. La mamma di Petit ha raccontato dei bellissimi episodi di Petit insieme alla sua amatissima nonna. In questi giorni la madre del cantante ha anche trovato un tema scritto dal figlio sulla nonna, a scuola, quando era piccolino ed è stato mostrato in studio. La mamma ha spiegato che Petit ha sofferto molto per la malattia di sua nonna. Quando lei è scomparsa, lui ha perso la sua oasi felice ma sicuramente nonna Miriam sarà molto orgogliosa del suo piccolo grande Petit. Così come lo sono anche i genitori.

Petit dopo il filmato ha detto di non essere uno che si emoziona facilmente ma questa volta è successo e si è visto tutto. Per lui rendere i genitori orgogliosi non ha prezzo. Lo ha toccato tanto anche rivedere le immagini con la sua nonna. Ma le sorprese per Petit non sono certamente finite qui: sul led è comparso un filmato in cui i genitori giocano insieme a pallone. La mamma Veronique ed il papà di Petit, Francesco, sono quindi arrivati in studio per riabbracciare finalmente il figlio dopo tutti questi mesi. L’emozione è stata tanta e tangibile, le lacrime non sono mancate. I genitori hanno avuto splendide parole per Petit e poi hanno chiesto al figlio di cantare Mammamì solo per loro.

Amici 23 Awards: chi ha vinto

Come sappiamo la finale di Amici è vicinissima, si terrà domani sera. Tutto l’anno i professori hanno dato i voti ai ragazzi ma questa volta i ruoli si sono inveriti per gli Amici 23 Awards. Cosa e chi avranno votato i finalisti?

Il guanto dei prof più sexy : hanno votato tutti per i Cucca Lo .

: hanno votato tutti per i . Il guanto dei prof più cringe : Petit ha votato per gli Zerbi Cele con Disco Music tranne Dustin, Holden, Mida e Sarah che hanno votato per i Petti Mondo in quanto gli Zerbi Cele non sono cringe ma fanno sempre delle esibizioni di questo tipo. Quindi alla fine hanno vinto i Petti Mondo con Flashdance .

: Petit ha votato per gli Zerbi Cele con Disco Music tranne Dustin, Holden, Mida e Sarah che hanno votato per i Petti Mondo in quanto gli Zerbi Cele non sono cringe ma fanno sempre delle esibizioni di questo tipo. Quindi alla fine hanno vinto i . Il premio rivelazione dell’anno durante i guanti : i ragazzi hanno votato tutti per Anna Pettinelli che si è messa sempre in gioco dimostrando coraggio e bravura.

: i ragazzi hanno votato tutti per che si è messa sempre in gioco dimostrando coraggio e bravura. Il miglior guanto prof: hanno votato tutti per i Cucca Lo tranne Dustin che ha votato per i Petti Mondo. Hanno quindi vinto i Cucca Lo.

Il regalo di Giulia Stabile

I ragazzi hanno ricevuto una visita, una sorpresa prima della finale mentre erano in casetta. Qui è arrivata Giulia Stabile con un pacchetto. La professionista ha spiegato di aver chiesto se poteva parlare con loro perché sa cosa si prova poco prima della finale. Giulia ha detto che la finale sarà il momento più bello di tutti. E’ vero che anche in puntata c’è ansia perché si ha paura di uscire ma la finale è diversa. Lei è certa che tutti lasceranno una bella impronta ed ha pensato di fare un pensierino ad ognuno di loro. La Stabile ha consegnato dei pacchetti ad ogni finalista. Per ognuno di loro un braccialetto portafortuna che servirà anche dopo la finale. Lei ammira ognuno dei ragazzi e si è commossa quando hanno preso le maglie della finalissima. Un momento davvero molto bello in cui la professionista ha condiviso delle meravigliose parole per i ragazzi.

Brainstorming in studio Tim

La puntata è poi terminata con una lezione di brainstorming in studio Tim. Holden qui ha spiegato che dopo la finale torneranno alla vita reale e dovranno quindi fare i conti con il risultato per l’impegno messo all’interno del programma e sarà l’inizio di un nuovo percorso. Mida pensa che sarà l’inizio di ciò che ha sempre sognato anche se è tutto un’incognita.