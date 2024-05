Dopo le belle soddisfazioni che i concorrenti dell’Isola dei Famosi sono riusciti a guadagnarsi in queste ore, la quiete è stata disturbata dall’arrivo di un nuovo comunicato. Purtroppo, infatti, uno dei concorrenti ha infranto, per l’ennesima volta, il regolamento del programma, stiamo parlando di Matilde Brandi. Valentina Vezzali, invece, ha dovuto sottoporsi ad una prova che ha generato non pochi malumori, specie in Khady Gueye. Ecco cosa è successo.

Come ha infranto il regolamento Matilde Brandi all’Isola dei Famosi

Purtroppo l’edizione di quest’anno dell‘Isola dei Famosi si sta rivelando quella con il maggior numero di ritiri, ma anche con il più alto libello di infrazioni del regolamento mai visto prima d’ora. Le punizioni, dunque, sono quasi all’ordine del giorno e, in questa circostanza, ad essere punita è stata Matilde Brandi.

La donna, soprattutto da quando è stata nominata leader, sta prendendo molto sul serio il suo incarico, sta di fatto che si sta dando da fare per cercare di procacciare il cibo. Dopo una notte piuttosto proficua, la naufraga si è messa alla ricerca di altro cibo, tuttavia, nel farlo, ha oltrepassato il confine consentito dalle regole del programma. Questo, dunque, avrebbe potuto esporla a dei pericoli, di conseguenza, è arrivato un comunicato nel quale è stato annunciato un nuovo provvedimento. Cosa avrà deciso lo Spirito dell’Isola?

Valentina Vezzali di fronte una difficile prova, Khady sbotta

In attesa di scoprire quale sia il provvedimento preso dagli autori del programma dopo l’infrazione da parte di Matilde Brandi, un nuovo comunicato ha catturato l’attenzione dei naufraghi. Valentina Vezzali avrebbe dovuto dire la sua, in maniera schietta e sincera, su tutti i compagni d’avventura , senza che loro avessero diritto di replica. Ebbene, la protagonista è partita da Artur Dainese, ed ha ammesso di stimarlo in quando, in fin dei conti, lui è sempre stato se stesso e non ha mai avuto paura di mostrarsi per quello che è. Giudizio del tutto diverso, invece, su Khady Gueye. La schermitrice ha accusato la ragazza di essere molto incoerente e poco sincera. Di Alvina Verecondi Scortecci, invece, Valentina ha detto di reputarla una donna spumeggiante e molto simpatica, una vera pietra miliare sull’Isola dei Famosi.

Khady non ha preso affatto di buon grado le parole della Vezzali, sta di fatto che in seguito si è sfogata contro di lei. La ragazza ha accusato la donna di essersi risentita soprattutto per le nomination ricevute nella scorsa puntata. Successivamente, poi, l’ha definita una donna cattiva, pertanto, non vuole averci nulla a che fare con lei. Al termine della prova, poi, lo Spirito dell’Isola si è detto soddisfatto, sta di fatto che ha dato una ricompensa alla Vezzali. Quest’ultima avrebbe potuto mangiare una ciambella e condividere le altre con due concorrenti a sua scelta. La decisione è ricaduta su Greta Zuccarello e Alvina.