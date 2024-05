Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per giovedì 16 maggio 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di giovedì 16 maggio 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Se sei un Ariete, in questo periodo Mercurio impone uno sguardo ai bilanci. L’oroscopo evidenzia un interesse per il secondo settore astrale. Quindi, specialmente per coloro nati sotto il segno dell’Ariete o con ascendente in Leone o Sagittario, c’è la necessità di organizzare e sistemare alcune questioni economiche. E quando parliamo di bilanci, non ci riferiamo solo a quelli del 2024, ma anche a quelli degli anni passati che necessitano di una revisione. Da un altro punto di vista, meno tecnico, parliamo d’amore. Marte nel segno dell’Ariete accende le passioni e l’impulso di innamorarsi. In qualche modo, questo periodo è propizio per risolvere quei piccoli disagi amorosi sorti ad Aprile. Ad Aprile, infatti, c’è stato un surplus di energia che ha causato qualche inconveniente.

Oroscopo del Toro

Invito il segno del Toro a mostrare pazienza e, ancor più, a ponderare accuratamente l’attuale contesto. Non è la prima volta che evidenzio come Giove avrebbe risolto situazioni problematiche o fonte di preoccupazioni. Spesso, nella vita, ci ritroviamo ad affrontare scenari poco costruttivi senza rendercene conto e li consideriamo come unici punti di riferimento possibili. Non è così. Molti si renderanno conto che il distacco da alcune sicurezze illusorie è in realtà un vantaggio. Non si percepisce un forte desiderio di novità, ma più di tutto un bisogno di relax e riposo. Numerosi nativi del Toro stanno prendendo in considerazione decisioni a lungo termine, arrivando forse a desiderare di non frequentare più le medesime persone.

Oroscopo dei Gemelli

Ai Gemelli suggerisco una fase ricca di movimenti, con Venere vigile e Giove in segno, suggerendo una nuova fase della vita in cui non si ha paura di mettersi alla prova, di mettersi in mostra, dando il meglio di sé. Questa fase positiva non è dovuta solamente alla benevolenza delle stelle, ma soprattutto ad un impegno personale. Quindi, il risultato dipenderà dalle scelte personali, da ciò che desiderate e potete fare, ma è sicuro che un’ondata di ottimismo è all’orizzonte. Inoltre, a breve, l’entrata di Venere nel vostro segno riporterà in primo piano l’amore e l’interesse.

Oroscopo del Cancro

Cari Cancerini, l’arrivo favorevole del Sole, Mercurio e Luna attenua le turbolenze vissute in aprile e maggio, e conferisce chiarezza a molte questioni in sospeso. Per coloro che hanno lottato per affermare i propri bisogni il mese precedente, sembrerebbe che ora otterranno ciò che desiderano. Prevedo un movimento progressivo che avrà un impatto positivo sulla vita dei nativi del segno in avanti, anche nel prossimo anno. Tuttavia, senza affrettarsi eccessivamente con le previsioni astrali, il mio consiglio è di impegnarsi e mettersi all’opera. I pianeti sono propizi anche per la sfera sentimentale.

Oroscopo del Leone

Leone, non c’è dubbio che le ultime settimane abbiano messo alla prova la tua resistenza. Ho sottolineato, in diversi frangenti, l’importanza di staccare un po’ e non esagerare con le energie spese, in armonia con ciò che il tuo fisico e la tua mente ti permettono. Alcuni di voi stanno ancora rimarginando le ferite provocate da problematiche personali o familiari affrontate in passato. Ciononostante, riconosco l’importanza di avere una visione chiara dei propri obiettivi futuri, specie dopo Giugno. Mi convinco del fatto che molti Leone stiano già pianificando i progetti per la seconda parte dell’anno. Vorrei però consigliare un approccio cauto nel campo amoroso, ricordando che le relazioni solide non verranno destabilizzate da un attimo di tristezza. E coloro che si trovano tra due amori, dovranno sicuramente fare una scelta.

Oroscopo della Vergine

Vediamo Vergine, questa luna toccando il tuo segno cerca di mettere in luce qualcosa che è rimasto in sospeso. Il consiglio qui è di cercare l’appoggio del sole, che si trova in posizione favorevole rispetto a Mercurio, attualmente molto attivo. Ecco perché le questioni concrete hanno la precedenza su tutto il resto. Alcuni nati sotto il segno della Vergine addirittura si trovano a non riuscire a dormire, preoccupati per tutte le cose da sbrigare il giorno successivo. I segni di terra in generale, ma la Vergine in particolare, sono conosciuti per il loro desiderio di fornire garanzie agli altri, di agire come pilastro su cui tutti possono fare affidamento. Ma per riuscire in questo, serve molta forza. Ecco quindi che i tuoi cari dovrebbero capire che anche tu, ogni così tanto, hai bisogno di un po’ di tempo per ricaricarti.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, la fine di maggio si prospetta significativa, specialmente per la seconda metà del mese. È fondamentale però garantire un’attitudine equilibrata, evitando comportamenti ribelli. Come ho spesso osservato, i nati sotto il segno della Bilancia tendono a essere in costante conflitto interiore, anelando a stabilità in amore e lavoro, ma allo stesso tempo bramando il cambiamento dato dalla loro natura aerea. Questo dualismo porta spesso a momenti di tensione, talvolta diretta verso se stessi. Detto ciò, a partire dal 23, Giove offrirà protezione e opportunità. Tuttavia, consiglio di prestare attenzione a questioni legali o burocratiche.

Oroscopo dello Scorpione

Cari Scorpioni, sappiate che potrete trovarvi di fronte ad alcune provocazioni. Tuttavia, non dimenticate l’importanza del termine di questo mese, quando l’opposizione tra Giove e Venere non sarà più vigente. È come se nell’atmosfera fluttuasse un potenziale accordo o un contratto che non dovrebbe essere disperso nell’aria. Molti di voi ricorderanno il gravoso inizio di maggio, con giornate impegnative che raggiungono il picco intorno al 7-8 del mese. Adesso, l’obiettivo principale è ritrovare la serenità e far uscire i propri sentimenti. Ricordate, se qualcosa non va come dovrebbe, una buona conversazione può essere d’aiuto.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, oggi prova un certo turbamento a causa dell’influenza contraria della Luna. Ciò non significa che le cose non andranno bene, ma tra la fine di maggio e l’inizio di giugno, ti troverai a esprimere i tuoi veri sentimenti, soprattutto in amore. Dal punto di vista professionale, potresti aver desiderato un risultato migliore. Tutto dipende dal tuo ruolo e dal tipo di lavoro che fai. Potrebbe aver fatto male il fatto che qualcuno non ti ha dimostrato la dovuta fiducia, ma ricorda: le cose cambiano, i problemi si risolvono e chi oggi ti trascura, domani potrebbe darti l’attenzione che meriti, regalandoti belle soddisfazioni. Sta solo a te a non creare caos nel campo dell’amore.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, l’allineamento dei pianeti Mercurio, Saturno, Giove e il Sole sta lavorando a tuo favore. Questo non presagisce solo successi, ma indica anche una probabile sconfitta dei tuoi rivali o avversari. Potrebbe non essere necessario nemmeno combattere, perché potrebbero fare errori da soli. Inoltre, sotto questo cielo favorevole, l’amore può prosperare. Per coloro che sono già in una relazione, potrebbero nascere opportunità per fare grandi passi avanti. Per coloro che sono single, potrebbe essere il momento di aprire un po’ di più il proprio cuore ai sentimenti. So che il Capricorno è un segno di grande ambizione, ma anche il cuore ha bisogno di spazio per esprimersi.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, le varie agitazioni che si sono manifestate a maggio si dissolveranno rapidamente dopo il 23, come se fossero tanta neve esposta al sole. Si tratta dunque di una fase un po’ particolare, perché anche se hai discusso con qualcuno o ci sono situazioni che necessitano chiarificazioni, ti senti un po’ inquieto. Ti è come se ti avessero rassicurato dicendoti che hai perfettamente ragione, ma in pratica non si sono verificati cambiamenti. Ne deriva che sei un po’ perplesso riguardo a quello che dovresti sperare dal tuo futuro. Comunque, molte delle tue preoccupazioni troveranno soluzione entro la fine del mese. Non è sempre necessario stravolgere tutto e ricominciare da capo. Fai considerazioni ponderate, e vedrai che dopo il 23 il tuo percorso sarà più agevole.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, tenete presente che alla fine del mese avrete l’opportunità di risolvere i problemi con coloro che vi stanno dando fastidio. Se siete in contrasto con qualcuno o ritenete che non stiano rispettando le vostre intenzioni, l’ultima settimana di maggio vi offrirà l’occasione di fare chiarezza. Ci sono stati alcuni cambiamenti, e probabilmente, qualche piccola delusione. Ricordate, dovete fare affidamento su voi stessi, perché i vostri pensieri ed emozioni hanno più valore di quelli degli altri. Non dovreste assolutamente lasciarvi abbattere. Garbatezza sempre!

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.