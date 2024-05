Mancano ormai pochissimi giorni alla finale di Amici 23 che vedrà sfidarsi Marisol, Dustin, Petit, Holden, Mida e Sarah. Uno di loro vincerà quest’edizione del talent ma intanto, i ragazzi già eliminati dal programma tv continuano a lavorare ma anche a coltivare quei rapporti che erano nati all’interno della scuola e della casetta. Ed oggi vogliamo parlarvi della cantante Martina e del ballerino Kumo…

Amici 23, la foto di Martina e Kumo

Che Martina e Kumo avessero stretto un bel rapporto all’interno di Amici 23 si sapeva. Gli abbiamo visti molto vicini soprattutto nel momento in cui Kumo è stato eliminato dal serale. E forse non tutti pensavano che i due giovani talenti si fossero avvicinati così tanto ma ne hanno dato dimostrazione anche dopo l’uscita della cantante poche settimane fa. Martina e Kumo si sono rivisti dopo l’esperienza nella trasmissione. Entrambi avevano già fatto sapere a Verissimo che tra di loro c’era soltanto dell’amicizia e null’altro. Dopo l’eliminazione della cantante si erano sentiti ma, a quanto pare, nelle ultime ore si sono anche visti.

Direttamente sul profilo Instagram di Martina e Kumo, infatti, è spuntata una storia che ha fatto letteralmente impazzire i fan della ship. Nello scatto in bianco e nero si vedono chiaramente la cantante ed il ballerino insieme. I due sembrano essere distesi e complici mentre fanno un selfie in cui si percepisce il loro bene. Ma è effettivamente solo amicizia o sta nascendo qualcosa in più tra di loro? In tanti giurerebbero che la foto è la prova lampante che i due sono una coppia. Intanto a far salire il dubbio è una frase che Kumo ha condiviso poche ore fa su Twitter. Andiamo a vederla.

Le parole di Kumo sono per Martina?

Come dicevamo, dal suo account di X, Kumo ha detto di voler condividere una frase con tutti i suoi followers. Che tipo di frase vi starete chiedendo? “Non si può scegliere di chi innamorarsi, ci si innamora e basta. Amare, quello che viene dopo, è una scelta”. Per molti questo sarebbe un secondo indizio, in riferimento al rapporto con Martina. Sarà davvero così? Magari presto ne avremo l’ufficialità da parte dei due ex allievi di Amici 23 oppure confermeranno che, effettivamente, si vogliono solo tanto bene.