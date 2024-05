Come tutti i fan più attenti di Uomini e Donne sapranno, Marika Abbonato non è stata la scelta di Daniele Paudice. Il tronista, infatti, ha deciso di uscire dalla trasmissione con Gaia Gigli, cosa che ha generato un po’ di sgomento. Ad ogni modo, a distanza di un po’ di tempo dalla registrazione della scelta, ma in concomitanza con la messa in onda di alcune puntate di UeD in cui si è molto parlato del trono di Daniele, Marika ha pubblicato sui social dei contenuti alquanto pungenti, che sembrano avere tutta l’aria di essere delle stoccate contro Paudice.

Le stoccate di Marika Abbonato contro, forse, Daniele Paudice

Attraverso alcuni video pubblicati su TikTok, Marika Abbonato ha lanciato delle frecciatine, probabilmente rivolte proprio a Daniele Paudice. La ragazza si sta sbizzarrendo a pubblicare foto e video in cui appare lei in prima persona, con il volto truccato e perfetto, quasi come se volesse dimostrare di non essere rimasta male per nulla per l’epilogo che c’è stato a UeD.

Al contempo, però, in uno degli ultimi post, la protagonista si è lasciata scappare una punta di indignazione per alcune cose che le sono accadute in questo periodo. Nel dettaglio, la giovane ha pubblicato un breve video in cui lei è ripresa di spalle e sullo schermo c’è una scritta. Marika ha ammesso di essere serena e tranquilla, in quanto la sua coscienza è a posto e non ha fatto male a nessuno. A renderla così rasserenata, poi, è il fatto che, secondo il suo punto di vista, nella vita tutto torni, nel bene e nel male. Torna indietro l’amore a chi lo ha donato, ma anche il male a chi lo ha arrecato, l’invidia a chi la sente e le bugie a chi le ha dette. In poche parole “La ruota gira“.

Daniele sapeva da sempre di preferire Gaia?

Ebbene, anche se il nome di Daniele Paudice non è stato fatto in maniera esplicita, in tanti non hanno potuto fare a meno di credere che il post in questione sia, in realtà, una bella stoccata contro il tronista di Uomini e Donne.

Proprio ieri, infatti, è andata in onda la puntata in cui si è visto il giovane baciare entrambe le corteggiatrici. Daniele ha ribadito di provare per ciascuna delle due delle cose e di pensarle a momenti alterni, proprio per tale ragione è confuso sulla scelta da prendere. Secondo molti, però, Marika compresa probabilmente, Daniele ha sempre avuto una preferenza per Gaia, sta di fatto che si è vociferato anche di un loro possibile accordo. Sarà davvero per questo che Marika ha pubblicato questo contenuto così pungente?