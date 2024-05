In queste ore è trapelata una segnalazione alquanto interessante inerente Uomini e Donne. Stranamente, però, la notizia che è trapelata non riguarda il Trono Over o Mario Cusitore, ma quello Classico. Nello specifico, al centro dell’attenzione ci sono Daniele Paudice e Gaia Gigli. Ecco cosa è emerso.

La segnalazione su Daniele e Gaia da alcuni fan di Uomini e Donne

Lunedì prossimo sarà effettuata l’ultima registrazione di Uomini e Donne e, in tale occasione, verrà fatta anche la scelta di Daniele Paudice. Il ragazzo è indeciso tra due corteggiatrici, ovvero, Gaia e Marika. Con quest’ultima c’è già stato un bacio, mentre con la prima no. Il ragazzo, però, ha motivato questa sua scelta dichiarando di essere un po’ più cauto nei riguardi di Gaia in quanto ha un figlio a casa.

Ad ogni modo, questo potrebbe non essere l’unico motivo. In queste ore, infatti, è trapelata una segnalazione che riguarda i due protagonisti. Alcuni utenti molto attenti hanno notato che in un post pubblicato su Instagram dalla ragazza nel 2023 è comparsa una foto al di sotto della quale c’è un like proprio di Daniele Paudice.

Tra i due c’era già qualcosa oppure no?

Questa reazione non può essere stata messa a trono già iniziato, in quanto i tronisti hanno l’obbligo di disattivare temporaneamente i loro account social e non adoperarli fino a che il percorso non si conclude. Dunque, pare proprio che tra i due ci sia stata un’interazione già in precedenza. Sarà forse questo il motivo per il quale Daniele non ha voluto baciare Gaia? Forse non voleva dare adito a pettegolezzi avendo la coscienza sporca?

C’è da dire, però, che Gaia ha molti follower su Instagram ed è molto attiva sui social, quindi, potrebbe anche essere probabile l’ipotesi secondo la quale il like di Daniele sia stato lasciato così, senza darci troppo peso. Sicuramente, però, la cosa è piuttosto strana, ma a questo punto, è anche inutile indagare.