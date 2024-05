Daniele Paudice ha posto fine al suo breve trono di Uomini e Donne nel corso della registrazione che è stata effettuata ieri. In tale occasione, Maria De Filippi ha salutato il pubblico di Canale 5, in quanto l’appuntamento con il programma tornerà a settembre, per quanto riguarda le messe in onda, mentre ad agosto per le registrazioni. Vediamo cosa è successo e quando sarà trasmessa in tv la scelta di Daniele.

La scelta di Daniele Paudice a Uomini e Donne e polemiche

Anche questa stagione di Uomini e Donne è volta al termine, almeno dal punto di vista delle registrazioni. Le puntate, invece, continueranno ad andare in onda fino a fine mese più o meno. Tornando alla scelta di Daniele Paudice, il ragazzo è uscito dal programma con Gaia Gigli. In tanti non hanno potuto fare a meno di commentare negativamente quanto accaduto, accusando i due di essere d’accorso, sulla base di alcune recenti segnalazioni.

Marika, invece, è stata liquidata con poche parole, e la ragazza non è apparsa particolarmente delusa, anzi, ha ammesso che si aspettava un epilogo del genere, ma non solo, ha voluto anche augurare il meglio al tronista, per poi andare via molto serenamente. In effetti, il trono di Daniele è durato pochissimo, inoltre, in diverse occasioni il ragazzo non si è neppure presentato in studio, quindi, le occasioni per vedere le sue corteggiatrici sono state davvero basse.

Quando va in onda la scelta di Daniele e l’ultima puntata di UeD

In ogni caso, per quanto riguarda la messa in onda della scelta di Daniele Paudice, i telespettatori di Uomini e Donne dovranno attendere ancora un po’ di tempo. Attualmente, infatti, sono sei le registrazioni in cantiere. Nella puntata di oggi assisteremo al termine di quella effettuata il 16 aprile, ed entro la fine di questa settimana dovrebbe andare in onda anche quella del 22, nello specifico, quella in cui Mario Cusitore viene sbugiardato definitivamente.

Così, restano da smaltire quattro registrazioni. Considerando che ciascuna viene divisa in media in duo o tre puntate, entro l’ultima settimana di maggio andrà in onda la scelta di Daniele e, di conseguenza, anche l’ultima puntata di questa edizione di Uomini e Donne che, poi,, andrà in ferie per tre mesi abbondanti.