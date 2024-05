Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per mercoledì 15 maggio 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di mercoledì 15 maggio 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, sappiamo bene che quando scocca la primavera, sboccia il tuo periodo. Quest’anno però, il tuo avvio primaverile è stato un tantino impegnativo, specialmente nel mese di aprile, dovuto a un sovraccarico di stimoli. Alcuni di voi hanno persino attraversato un periodo di crisi dovuto alle numerose tensioni. Ma ora, finalmente, si comincia a delineare un panorama di miglioramento, uno scenario di vita, si potrebbe dire, più stabile. L’aspetto più radioso di questa fase celeste è sicuramente il ritorno della tua naturale abilità nell’amore. Dunque, in tema di sentimenti, le stelle fanno presagire un favore particolare per le coppie che intendono fare scelte significative entro l’estate. E ricordiamoci, chiaramente, che anche i single hanno un’occasione di intensificare la loro resa sentimentale.

Oroscopo del Toro

Nel segno del Toro, la Luna crea un clima particolare, esplosivo, che non consentirà di rimanere muti. Come sottolineavo ieri, il Toro ha un’incredibile pazienza, ma quando ripetutamente non viene ascoltato, potrebbe infastidirsi. Quindi, se il tuo rapporto di coppia è solido, non ci saranno problemi, ma se ci sono delle fragilità, fai attenzione: in questo periodo potrebbero emergere tensioni. Soprattutto, cerca di controllare i comportamenti provocatori. A livello di salute, tutto bene, ma cerca di non esagerare con le tue energie.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, non vi preoccupate se in questi momenti siete ansiosi. Presto, infatti, diversi pianeti come Venere e Giove entreranno nel vostro segno. Questo indica un desiderio crescente di amare e rilanciarsi. Chi ha da poco terminato una relazione, sarà pronto o a elaborare il distacco, o a tuffarsi nuovamente in un’avventura amorosa. È noto che i Gemelli abbiano un lato malizioso, sempre in modo positivo, quindi chi ha subito una delusione in amore ora avrà l’opportunità di dimostrare alla persona che li ha feriti che sono indipendenti e in grado di perseguire i propri desideri. Non dimenticate, attendo un evento significativo per voi entro la fine del mese.

Oroscopo del Cancro

Cancro, è il momento di adottare un atteinte mentale positivo. Le settimane che stanno arrivando sono cruciali. Non dimenticare il tuo speciale legame con l’astro notturno, la Luna. Ti saranno familiari i giorni di euforia, come quelli di sconforto, ma guarda il quadro generale dei mesi futuri e apriti alla tua forza interiore. Tieni particolarmente d’occhio il 16 e 17 perché saranno giornate molto stimolanti. Chi ha alzato la voce in aprile, mostrando con fermezza la propria potenza, avrà presto un vantaggio. Non c’è nulla di male nel far comprendere che non si è sempre disposti a cedere. Avrai a disposizione condizioni favorevoli per la nascita di nuovi legami affettivi.

Oroscopo del Leone

Oggi, Leone, sei dotato di un’energia straordinaria grazie alla luna nel tuo segno. Si sa, sei sempre carico di slancio, ma nelle scorse tre settimane forse ti sei sentito un po’ meno in forma, come se le tue aspirazioni non fossero pienamente supportate dalla tua salute. Sei una persona competitiva, ami trionfare, ma hai intuito che non era giunto il momento di metterti troppo in mostra. Come gli sportivi si allenano per una competizione, anche tu stai facendo lo stesso per un evento importante che riguarda il tuo futuro. Tuttavia, Venere chiede di mantenere la calma in amore.

Oroscopo della Vergine

Vergine, la luna si avvicina al tuo segno e già da domani il suo congiungimento con Mercurio sarà un ottime aspetto astrale. Anticipandoti quanto avverrà nelle giornate di mercoledì e giovedì, è il momento ideale per una valutazione della tua situazione personale. Per te, Vergine, quando le cose non sono chiare e ben organizzate, le sensazioni non sono delle migliori. Litigi relativi a questioni economiche dovrebbero essere risolti immediatamente. Devo aggiungere che in questo periodo Mercurio è a tuo favore e può anche stimolare le tue migliori idee, amichevolmente supportato dal tuo pianeta guida. Questi giorni rappresentano un’opportunità per avanzare. Tuttavia, occhio a coloro che potrebbero invidiare il tuo percorso o che potrebbero non aver accettato una tua decisione – ci riapprofondiremo su questo argomento tra la fine di questo mese e l’inizio del prossimo.

Oroscopo della Bilancia

Il segno della Bilancia si ritrova sotto l’influente Luna, stimolando l’attività mentale ed alimentando il desiderio di lasciarsi alle spalle tempi funesti. Ultimamente, la Bilancia anela a immergersi in compagnie positive, non è più disposta a scambiare la propria pace interiore. Molti nati sotto il segno della Bilancia negli ultimi tempi, forse anche l’anno scorso, hanno scelto di sopportare in silenzio, tutto allo scopo di mantenere l’equilibrio in vita loro. Tuttavia, essendo un segno d’aria, la Bilancia può cadere nelle grinfie della contraddizione: cercano stabilità nei rapporti e sicurezza sul fronte lavorativo. Eppure, il predominio dell’elemento Aria sprona verso l’indipendenza, alimentando il desiderio di novità, forse anche un piccolo atto di ribellione. Se c’è qualcuno che ti affascina, fai spazio per l’iniziativa.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, preparati per un periodo ricco di opportunità nelle settimane a venire. Con l’arrivo della fine di maggio, i fastidi causati dalle opposizioni planetarie che hanno inizialmente ostacolato questo mese saranno un ricordo del passato. Questa situazione sarà particolarmente vantaggiosa per coloro che preferiscono abitualmente la solitudine al caos. In più, dal 23, Venere non sarà più in posizione opposta, il che potrebbe significare che una decisione sentimentale potrebbe finalmente prendere forma, specialmente verso la fine di maggio e durante i mesi estivi di giugno e agosto.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, la serenità e la pace devono essere i tuoi punti fermi di riferimento esistenziale. Ti stuzzica il sapore della vittoria, presumibilmente sei stato deluso nel sospettare che individui meno degni di te siano stati più fortunati in ambito sentimentale. Indispensabile quindi ponderare accuratamente sui propri desideri: attenzione, perchè azioni trasgressive e infedelta potrebbero rappresentare un ostacolo nel periodo che va dalla fine del mese fino ai primi di giugno.

Oroscopo del Capricorno

Per i nativi del Capricorno, le questioni lavorative dovrebbero davvero avere la priorità. Ovviamente, tutto ruota attorno alla tua età e alle tue circostanze personali. È evidente che un giovane di vent’anni che sta iniziando un nuovo percorso vedrà i risultati in un prossimo futuro. Al contrario, una persona che ha avuto un progetto in cantiere per un bel po’ di tempo potrebbe sperare in realizzazioni più immediate. Inoltre, non va dimenticato l’amore, che potrebbe vivere una piacevole rinascita grazie alla presenza di astri favorevoli. Quando sei adirato, tendi a non ascoltare nessuno. Ricordiamo i mesi di marzo e aprile, un periodo un po’ turbolento sul fronte sentimentale. Tuttavia, la tua naturale comprensione ritorna alla ribalta. Sei una persona molto più affabile di quanto gli altri possano credere.

Oroscopo dell’Acquario

Per i nati sotto il segno dell’Acquario, si avvicina un momento fondamentale poiché il pianeta Venere sta per entrare in un transito positivo. Venere, ricordate, simboleggia non soltanto l’amore, ma anche il nostro desiderio di vivere serenamente, migliorando la qualità della nostra vita. Questo sarà un periodo che potrà portare a importanti chiarificazioni sentimentali. Infatti, l’Acquario è caratterizzato da una nettezza nel feeling emotivo: o una relazione procede con fluidità, oppure è preferibile interromperla. Questo potrebbe essere anche il momento giusto per pianificare una vacanza assieme a una persona che vi affascina. Inoltre, prestate attenzione alla vostra salute, vista la pressione astrale che ha potuto affaticare alcuni di voi nelle ultime settimane. Qualcuno potrebbe aver accusato piccoli disturbi fisici, come dolori articolari. Naturalmente, in presenza di dubbi, è consigliabile un controllo medico. In generale, questo transito è benefico per consolidare le proprie convinzioni, ottenendo un rinforzo a livello psicologico.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, domani avremo la luna in opposizione. Ciò suggerisce che è giunto il momento di andare avanti. Nonostante tu sia il segno che rispecchia memorie ed emozioni associate al passato, è importante liberarsi da tali malinconie. Ogni tanto, una figura del tuo passato può risorgere con accuse ingiuste, rimarcando eventi passati nonostante tu stia cercando di guardare avanti. Mi sento di avvisarti che la solidità di un affetto dovrà essere messa alla prova tra la fine di questo mese e l’inizio di giugno. Inoltre, se vi è stata una mancanza nei tuoi legami familiari, o se le persone intorno a te non sono le stesse che erano nel passato, la forza per ricominciare deve venire da te. Evita di farti trascinare in emozioni negative. Ricordati, te lo consiglia Paolo Fox.

