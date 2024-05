I naufraghi dell’Isola dei Famosi sono stati spiazzati dall’arrivo di un nuovo comunicato, decisamente severo. Purtroppo, alcuni concorrente, o sarebbe meglio dire, una concorrente in particolare, ha infranto il regolamento della trasmissione ponendo il resto del gruppo in una situazione davvero incresciosa. Ecco che cosa è successo.

Altra violazione del regolamento all’Isola dei Famosi e provvedimenti severi

Le “sorprese”, purtroppo, non finiscono mai all’Isola dei Famosi. In queste ore, i concorrenti sono rimasti molto spiazzati dall’arrivo di un comunicato. Nello specifico, a causa dell’ennesima violazione del regolamento, gli autori sono stati costretti a prendere una decisione davvero drastica. Solo qualche giorno fa i membri dei due gruppi sono stati puniti per aver comunicato tra loro negli orari non consentiti. In quell’occasione, però, gli autori si erano limitati semplicemente a punire i concorrenti privandoli di una razione di cibo.

Ad ogni modo, a quanto pare, la lezione non deve essere bastata, in quanto qualcuno è ricaduto in uno stesso errore. Valentina Vezzali, infatti, è stata beccata a parlare con un membro dell’altro gruppo in un orario non permesso. Questo, dunque, ha spinto gli autori a dare una punizione decisamente più severa al gruppo, ovvero, spegnere loro il fuoco per 48 ore, impedendogli di poterlo riaccendere in tale lasso di tempo.

"Il fuoco sarà spento per 48 ore" 🔥🔥

Le dure reazioni dei concorrenti contro Valentina Vezzali

No fuoco equivale, in poche parole, a no cibo per 48 ore. Il tutto, poi, è capitato anche a ridosso della puntata, cosa che porterà i concorrenti ad essere molto più stanchi e provati. Si tratta di una punizione decisamente severa che, ovviamente, ha generato tanto malcontento tra gli altri protagonisti.

Valentina è subito intervenuta smentendo di aver parlato con l’altro gruppo. In seguito, poi, ha ammesso di essersi lanciata degli sguardi con Matilde Brandi, ma di non aver comunicato con lei a parole, ma forse a gesti. Greta Zuccarello, la leader del gruppo, ha reputato quanto accaduto davvero gravissimo, in quanto la punizione metterà a dura prova tutti. Anche Edoardo Stoppa, che solitamente fa da paciere in queste situazioni, ha sbottato contro Valentina accusandola di aver compiuto davvero un’enorme sciocchezza. Non resta che attendere la puntata di questa sera per vedere cosa succederà.