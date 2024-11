Dopo la puntata di ieri del Grande Fratello, gli animi hanno continuato ad essere piuttosto concitati all’interno della casa. Mariavittoria Minghetti, ad esempio, si è sfogata con Pamela Petrarolo dopo la diretta in merito allo scontro che ha avuto con Shaila Gatta. La donna è apparsa piuttosto ossessionata dalla coinquilina, al punto che la Petrarolo ha dovuto redarguirla.

Lo sfogo di Mariavittoria Minghetti dopo la puntata del GF

Nella casa del Grande Fratello le tensioni sonno continuate anche dopo la puntata andata in onda ieri. Per Mariavittoria Minghetti è stata una diretta molto complicata, in quanto ha dovuto fare i conti con uno scontro con Shaila Gatta, ma non solo. La ragazza ha anche assistito all’uscita di Tommaso Franchi, il quale è diretto al Gran Hermano per incontrare Maica Benedicto.

Dopo la puntata, così, Mariavittoria si è lasciata andare ad uno sfogo. La giovane ha ammesso di non riuscire proprio a credere al rapporto tra Shaila e Lorenzo Spolverato. Specie in relazione alla Gatta, ha dichiarato di credere che la coinquilina faccia tutto in funzione di uno scopo ben preciso, ovvero, attirare a sé i riflettori. La giovane, infatti, nel suo futuro vorrebbe tanto lavorare nel mondo dello spettacolo e ambisce a diventare una presentatrice, pertanto, è normale che debba dare luogo a tutti questi teatrini.

Pamela Petrarolo dà una strigliata alla coinquilina

Mariavittoria, dunque, ha dato l’impressione di non riuscire a pensare ad altro che alla sua compagna d’avventura. Proprio per tale motivo, Pamela Petrarolo l’ha redarguita. L’esponente delle Non è la Rai ha invitato la giovane a non parlare più di questa faccenda. Un conto, infatti, è esprimere un’opinione, mentre un altro è diventare petulanti.

Mariavittoria ha ascoltato con molta attenzione i consigli della sua coinquilina, sta di fatto che ha anche ammesso di avere intenzione di seguire le sue direttive. Pamela ha esortato la Minghetti a fare il suo percorso senza pensare a nessun altro. Riuscirà la concorrente a non lasciarsi più condizionare da quello che riguarda Shaila e Lorenzo? Staremo a vedere.