All’Isola dei Famosi è stato violato nuovamente il regolamento del programma. Come sempre, a causa degli errori di alcuni, sono stati tutti a rimetterci a causa di una severa punizione. La cosa, considerando anche la stanchezza dovuta ai tanti giorni di permanenza nel programma, ha generato un po’ di polemiche e malumori. Vediamo cosa è successo.

Chi ha violato il regolamento dell’Isola dei Famosi e la punizione

I concorrenti dell’Isola dei Famosi sono divisi in due gruppi, i quali hanno il divieto assoluto di interagire tra loro, se non nei brevi momenti di “ricreazione” in cui è consentito loro il contatto. A quanto pare, però, alcuni naufraghi non hanno rispettato questa regola, sta di fatto che hanno comunicato anche nelle ore non consentite. Questo, dunque, ha spinto gli autori del programma a far recapitare un comunicato a entrambi i gruppi.

Stando a quanto emerso dall’annuncio, Greta Zuccarello e Rosanna Lodi si sono rese protagoniste di una violazione. La prima, infatti, si è complimentata con la seconda per le orecchiette realizzate, in una fascia oraria in cui non fosse consentita l’interazione tra di loro. Per tale ragione, la punizione risiede nel fatto che ciascun concorrente deve cedere immediatamente una ciotola di riso a testa, rinunciando, così, ad una porzione di cibo giornaliera.

Le reazioni dei concorrenti alla punizione

Considerando la fame che si prova sull’Isola dei Famosi, il provvedimento ha certamente generato un bel po’ di malcontento. Alcuni lo hanno reputato ingiusto, mentre altri hanno preferito non fare troppe polemiche. Greta e Rosy, intanto, hanno riflettuto in merito al momento in cui hanno infranto il regolamento del programma. La Lodi ha dichiarato di non sentirsi in errore, mentre la Zuccarello ha ricordato il momento in cui il tutto sarebbe avvenuto. C’è stato un istante in cui lei ha messo la stuoia per Rosy e la donna l’ha ringraziata.

Ad ogni modo, rimuginare su quanto accaduto, non ha molto senso, in quanto la punizione non è revocabile. Tra le più arrabbiate ci sono state Valentina Vezzali e Khady Gueye. La prima ha accusato Greta di essere avvezza, ormai, ad infrangere le regole, mentre Khady ha reputato davvero ingiusta e troppo pesante la situazione. Edoardo Stoppa e Edoardo Franco, invece, hanno provato a smorzare un po’ i toni, invitando i loro compagni d’avventura a fare meno polemiche e a mostrare un po’ di carattere in più. In fin dei conti si tratta solamente di una razione di riso, non è la fine del mondo.