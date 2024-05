Quando torna Fratelli di Crozza nella stagione 2024-2025? Lo show televisivo con protagonista Maurizio Crozza in onda su Nove sta per riprendere con una nuova entusiasmante stagione. Durante questa lunga pausa, il pubblico ha avuto grande nostalgia sia dei monologhi sia delle imitazioni realizzate dal noto comico originario di Genova, e per questo sono stati in tanti a domandarsi quando era previsto il ritorno di quello che può essere considerato a tutti gli effetti un one man show.

A seguire trovate la risposta alla vostra domanda, con la data di inizio ufficiale della nuova stagione di Fratelli di Crozza 2024/25.

Quando ritorna Fratelli di Crozza su Nove nella stagione 2024-2025?

Le nuove puntate di Fratelli di Crozza tornano venerdì 27 settembre 2024. L’appuntamento con il programma TV del comico Maurizio Crozza è stato confermato nella prima serata di Nove, uno dei canali di punta del broadcaster Discovery nel nostro Paese.

L’annuncio è stato fatto durante l’ultima puntata della stagione precedente, in data 10 maggio 2024.

Quando va in onda la nuova edizione di Fratelli di Crozza?

La nuova stagione di Fratelli di Crozza live 2024-2025 va in onda ogni venerdì su Nove in prima serata. L’appuntamento inizia alle ore 21:25 e termina intorno alle 22:50, lasciando il posto alla programmazione del canale numero 9 del digitale terrestre.

Repliche della stagione precedente

Se avete nostalgia delle puntate della stagione precedente, con l’ultima puntata andata in onda la scorsa primavera, potete allora dare uno sguardo al catalogo online del sito nove.tv. Per maggiori informazioni al riguardo, vi suggeriamo di dare un’occhiata al nostro approfondimento sulla replica di Fratelli di Crozza.