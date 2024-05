Domenica 12 maggio 2024, andrà in onda una nuova puntata del serale di Amici 23. Puntata veramente molto importante se pensiamo che si tratta della semifinale di questa edizione del talent. Ed infatti in questo appuntamento, oltre a vedere manche, sfide, esibizioni ed ospiti, scopriremo chi è stato eliminato proprio ad un passo dalla finale e chi sono ufficialmente i concorrenti finalisti che si contendono quindi la vittoria. Ma se proprio non riuscite ad attendere domenica niente paura, in questo nuovo articolo vi daremo tutte le anticipazioni!

Anticipazioni Amici 23, gli ospiti della semifinale

Oltre ai giudici Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofré quali altri saranno gli ospiti della semifinale di Amici 23? Gli Articolo 31 e un volto decisamente noto per il talent, Irama. Inoltre, sarà presente anche Geppi Cucciari.

Amici 23, prima manche: il primo finalista

Come sappiamo Martina è stata eliminata durante la scorsa puntata e questo significa che la squadra dei Petti Mondo non ha più allievi da schierare. Per questa semifinale non c’è stato dunque bisogno di estrarre la squadra. A sfidarsi sono stati ovviamente i Cucca Lo e gli Zerbi Cele.

Per questa semifinale le manche sono state molto particolari ed infatti i ragazzi si sono sfidati per un posto nella finalissima della prossima settimana. Che cosa sarà successo quindi in questa prima manche? Scopriamolo subito qui di seguito:

Nella sfida Mida contro Marisol ha vinto Marisol.

ha vinto Marisol. Marisol ha poi nuovamente vinto contro Sarah.

Dopo questa manche, è stato decretato che Marisol è la prima finalista di questa edizione di Amici 23.

La seconda manche e il secondo finalista

Che cosa sarà accaduto nella seconda manche e chi sarà stato proclamato come secondo finalista? Vediamo cos’è accaduto:

Mida vs Dustin . Dustin ha vinto la prova.

. Dustin ha vinto la prova. Dustin vs Sarah. Il ballerino ha vinto anche questa sfida.

Dustin, è il secondo concorrente ad essere andato in finale. Dunque entrambi i ballerini si contendono la vittoria.

La terza manche ed il terzo finalista

Vediamo, invece, che cos’è successo durante la terza manche:

Mida vs Petit . Ha vinto Petit.

. Ha vinto Petit. Sarah vs Holden . Questa prova è stata vinta da Sarah.

. Questa prova è stata vinta da Sarah. Sarah vs Petit. Ha vinto Petit.

Petit è quindi il terzo allievo, nonché il primo cantante di questa edizione, ad aggiudicarsi un posto nella finale.

Il guanto di sfida dei prof: chi ha vinto

Prima di andare avanti con le manche e scoprire chi è andato in finale e chi invece è stato eliminato, è arrivato poi il momento del guanto dei sfida dei prof che non poteva mancare nemmeno in questa penultima puntata? Per questo nuovo appuntamento, cosa sarà successo? Scopriamolo:

I Cucca Lo hanno fatto una coreografia sulle note di Man in black.

hanno fatto una coreografia sulle note di Man in black. Gli Zerbi Cele si sono esibiti vestiti da ricci.

si sono esibiti vestiti da ricci. I Petti Mondo finalmente hanno potuto partecipare ad una manche! La Pettinelli era legata, appesa, una nuova incredibile performance?

A vincere questo guanto di sfida sono stati i Cucca Lo.

Le informazioni sugli EP e non solo

Nel corso della puntata sono state date le informazioni rispetto alle uscite dei progetti dei ragazzi e non solo. E’ stato quindi comunicato che l’EP di Holden si intitola Joseph e uscirà il 24 maggio. Come già era stato spiegato il disco di Holden uscirà in ritardo rispetto a quello dei suoi colleghi in quanto lui si produce da solo. Gli altri cantanti pubblicheranno il 17 maggio. Gli Ep di Sarah e di Petit hanno come titolo i loro nomi e includeranno anche un poster all’interno. Quello di Mida si intitola Hai il sole dentro. Inoltre, Mida sarà a Stoccolma molto presto perché dovrà registrare una cover che ha vinto grazie ad un premio. Infine, è stato svelato anche l’Ep di Lil Jolie, seppur non semifinalista. Anche lei uscirà il 17 maggio e il titolo è La vita non uccide.

Il ballottaggio finale: Mida vs Sarah

Mida e Sarah sono quindi finiti al ballottaggio finale. I due allievi di Lorella Cuccarini sono andati a rischio. Purtroppo il pubblico presente in studio non sa chi sia stato eliminato e chi è andato in finale tra i due cantanti. Il motivo, per chi non lo sapesse, è sempre lo stesso: dopo il ballottaggio finale, Maria invita i ragazzi a fare rientro nella casetta, casetta dove viene detto chi è stato eliminato e chi invece può continuare il suo percorso. Ci toccherà quindi attendere di vedere la puntata di domenica sera per capire come sono andate le cose. Certo è che tra i fan di Mida e Sarah, c’è chi spera che entrambi possano essere salvati visto che ormai tutti gli allievi si contendono la vittoria. Andrà come sperano i seguaci dei giovanissimi? Lo sapremo molto presto.

Cos’altro è successo durante la registrazione?