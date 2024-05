Erano soltanto quattro le coppie ormai rimaste in gara nella semifinale di Pechino Express. Il reality show ha condotto i concorrenti attraverso un suggestivo viaggio tracciato dalla “Rotta del Dragone”. Dopo fatiche, prove estenuanti e momenti di tensione, i protagonisti si accingono infatti a raggiungere il vero e proprio traguardo.

Questa volta hanno dovuto mettersi in gioco affrontando 233 chilometri, partendo dalla città di Kandy per raggiungere Mihintale, il centro del buddismo in Sri Lanka. Più agguerrite che mai, le coppie tirano fuori gli artigli e si lanciano fin dal primo momento in una sfida senza esclusione di colpi in una delle loro tappe più importanti, dopo la quale si scoprirà la coppia eliminata e chi sono i finalisti.

Pechino Express, le prime prove della semifinale

La puntata si apre con l’assegnazione del malus alle Ballerine da parte dei Pasticcieri, che consiste nella scelta di una torta per Costantino della Gherardesca. In un primo momento però, la fortuna sembra essere dalla loro parte tanto da far trovare loro anche un passaggio in fretta. Da Kandy le coppie giungono al Royal Palace Park, dove devono cimentarsi con la coreografia di una danza tipica locale.

Le più brave sono le Amiche, mentre trovano molta difficoltà i Pasticcieri, che si ritrovano ultimi. Un risultato che porta i fratelli a scontrarsi duramente, fino all’arrivo della notte. Per i Pasticcieri però, la vera sorpresa è riuscire a trovare proprio una pasticceria in cui poter dormire. La giornata si conclude con una classifica parziale che vede le Ballerine all’ultimo posto.

Si prosegue poi con la città antica di Polonnaruwa, dove le coppie come missione devono innanzitutto imparare i nomi di particolari rimedi ayurvedici e la loro funzione. Ottengono buoni risultati i Pasticcieri e Italia Argentina. Litigano invece, le Ballerine che si ritrovano ultime. I Pasticcieri, in testa alla classifica, assegnano un malus a Italia Argentina, che le porta direttamente in coda.

Pechino Express, chi è arrivato al Libro Rosso

Tra una corsa per la vittoria e l’altra, non mancano le emozioni. I viaggiatori infatti, hanno avuto modo di leggere le lettere giunte dai loro affetti più cari, sciogliendosi in lacrime di commozione. La gara riprende però in piena regola, nuovamente con una missione di memoria che costringe le coppie ad imparare i nomi di 15 re della dinastia di Polonnaruwa.

Nonostante qualche tentativo di depistaggio, Italia Argentina non riescono a raggiungere per primo il Libro Rosso. I migliori della prova sono nuovamente i Pasticcieri, mentre ultime in classifica arrivano le Ballerine.

Pechino Express, chi è arrivato al Tappeto Rosso

Non meno impegnativa delle altre è la terza giornata di viaggio, che vede le coppie ancora in gara ripartire dal Parco Nazionale di Minneriya. Un luogo incantevole che permette ai protagonisti di vivere un’altra fantastica avventura, senza però dimenticare la corsa verso la vittoria. I viaggiatori devono infatti percorrere i 17 chilometri del safari rispondendo ad alcune domande e scattando delle foto. L’obiettivo finale è il Tappeto Rosso, che vede anche questa volta tagliare il traguardo ai Pasticcieri, seguiti poi da Italia Argentina.

Pechino Express, coppia eliminata e finalisti

I momenti più attesi della serata sono senza dubbio quelli del responso finale. Hanno raggiunto per ultime il Tappeto Rosso dopo la missione del safari le Amiche e le Ballerine. La scelta su chi mandare a rischio eliminazione ricade ancora una volta sui vincitori, i Pasticcieri, che decidono di far fuori dal gioco le Ballerine.

Come sempre però, l’ultima parola spetta alla temuta Busta Nera, che può dare un’opportunità in più alle concorrenti. La tappa si rivela tuttavia eliminatoria, dunque le Ballerine sono definitivamente fuori da Pechino Express. Si conquistano un pass diretto per la finale i Pasticcieri, le Amiche e Italia Argentina, pronti a vivere la più emozionante fase del loro lungo viaggio. L’ultima puntata andrà in onda giovedì 9 maggio.